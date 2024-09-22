7 نصائح لحماية السمع من التدهور

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -يشير حوالي 15% ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً إلى بعض مشاكل السمع، ويزداد الخطر مع التقدم في السن.
وبحسب "جون هوبكينز مديسين"، يعاني ما يصل إلى 39% ممن بلغوا الـ 60 من العمر من مشاكل في السمع.
لكن الخبر السار هو أن اتخاذ إجراء الآن قد يحمي من فقدان السمع، أو تدهوره بشدة، في وقت لاحق من الحياة.
ويُعد منع الأصوات العالية أمراً أساسياً لحماية السمع، مثل الحفلات الموسيقية الصاخبة، وأماكن العمل المليئة بالضوضاء.
فإذا لم تتمكن من تجنب الضوضاء، استخدم وسائل حماية السمع المناسبة في هذه الأماكن، مثل: سباقات السيارات والصيد والمطارات، كما ينصح خبراء مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.
وتتضمن النصائح:
1. خفض مستوى الصوت.
2. الابتعاد عن الضوضاء الصاخبة.
3. أخذ فترات راحة من الضوضاء.
4. تجنب الأنشطة والأماكن الصاخبة.
5. استخدام وسائل حماية السمع.
6. مراقبة مستوى صوت أجهزة الاستماع لديك.
7. إجراء اختبار السمع الأساسي بعد سن الـ 40.
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