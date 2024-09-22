7 نصائح لحماية السمع من التدهور

MENAFN - Khaberni) خبرني -يشير حوالي 15% ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً إلى بعض مشاكل السمع، ويزداد الخطر مع التقدم في السن.





وبحسب "جون هوبكينز مديسين"، يعاني ما يصل إلى 39% ممن بلغوا الـ 60 من العمر من مشاكل في السمع.





لكن الخبر السار هو أن اتخاذ إجراء الآن قد يحمي من فقدان السمع، أو تدهوره بشدة، في وقت لاحق من الحياة.





ويُعد منع الأصوات العالية أمراً أساسياً لحماية السمع، مثل الحفلات الموسيقية الصاخبة، وأماكن العمل المليئة بالضوضاء.





فإذا لم تتمكن من تجنب الضوضاء، استخدم وسائل حماية السمع المناسبة في هذه الأماكن، مثل: سباقات السيارات والصيد والمطارات، كما ينصح خبراء مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.





وتتضمن النصائح:





1. خفض مستوى الصوت.

2. الابتعاد عن الضوضاء الصاخبة.

3. أخذ فترات راحة من الضوضاء.

4. تجنب الأنشطة والأماكن الصاخبة.

5. استخدام وسائل حماية السمع.

6. مراقبة مستوى صوت أجهزة الاستماع لديك.

7. إجراء اختبار السمع الأساسي بعد سن الـ 40.