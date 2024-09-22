الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
التاريخ
9/22/2024 7:14:10 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس /PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق نابلس .
وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة من شارع القدس، وسط إطلاق للنار وقنابل الصوت، وانتشار في عدد من حارات المخيم.
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