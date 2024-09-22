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الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

9/22/2024 7:14:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق نابلس .

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة من شارع القدس، وسط إطلاق للنار وقنابل الصوت، وانتشار في عدد من حارات المخيم.

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