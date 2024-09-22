«صحة دبي» تطلق برنامج تعزيز صحة الفم والأسنان

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجموعة عالم أبولونيا لطب أسنان الأطفال، ((برنامج أبولونيا لصحة الفم)) الذي يستهدف أكثر من 100 ألف طالب وطالبة سنوياً في أكثر من 230 مدرسة خاصة في الإمارة.

كما يستهدف البرنامج الكادر الطبي وممرضات العيادات المدرسية، ومعلمي البدنية، والإداريين بمختلف المدارس الخاصة في دبي.

ويتضمن البرنامج فحوصات دورية، وبرامج تدريبية وعلاجية ووقائية، وعلاجات تقويمية للأسنان، وزيارات مدرسية، إضافة إلى لقاءات وندوات ومؤتمرات، وورش تفاعلية عبر الإنترنت لمناقشة آخر التطورات والمستجدات وأفضل الممارسات لتعزيز صحة طلبة المدارس بشكل خاص.

جهود

وأكد الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي، مدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة، على أهمية هذا البرنامج الذي يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم هيئة الصحة بدبي، بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الصحة العامة للسكان بشكل عام، وضمن التزام الهيئة بتحسين جودة الحياة الصحية لطلبة المدارس الخاصة بدبي.

وأوضح أن البرنامج يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات ومنها مؤتمر أبولونيا الأول لصحة الفم لطلبة المدارس الخاصة الذي تم تنظيمه من 20 - 21 سبتمبر الجاري بفندق أرماني دبي- بالقرب من برج خليفة، بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين والخبراء، حيث يستهدف الكادر الطبي في العيادات المدرسية ومعلمي التربية البدنية والإداريين في المدارس الخاصة، والمعنيين بالصحة المدرسية بشكل عام، لتعريفهم بأفضل التطورات والمعايير والممارسات الصحية، وبما يساهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية لطلبة المدارس الخاصة في إمارة دبي، وتحقيق رؤية الهيئة بالوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وأوضح الدكتور ياسر حاج حميد، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة عالم أبولونيا وسينرجي لطب الأسنان أن البرنامج يركز على الوقاية والعلاج المبكر للمشاكل السنية، وزيادة الوعي الصحي بين الطلاب وأولياء الأمور، ودعم القائمين على الرعاية الصحية في المدارس للحد من مشكلات صحة الفم والأسنان في دبي، وبما يساهم في تحسين جودة الصحة الفموية في المجتمع المدرسي.

وأوضح أن المؤتمر المصاحب للبرنامج تطرق إلى التعريف ببرنامج أبولونيا لصحة الفم، ودوره في تعزيز ونشر الوعي بأهمية صحة الفم والأسنان، وإجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن التسوس، وتعزيز الإجراءات الوقائية للطلاب والتركيز على أهمية المعالجات التقويمية للأسنان للطلاب الأكبر سناً.