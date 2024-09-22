خطط رعاية الطلبة المصابين بالسكري تعزز صحة البيئة التعليمية

مع بدء العام الدراسي الجديد تزداد مسؤولية المدارس والعيادات المدرسية في العناية بالطلاب المصابين بمرض السكري، حيث يتطلب الأمر توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية تمكنهم من المشاركة في الأنشطة الدراسية بشكل طبيعي دون تعرضهم لأي مخاطر صحية، ويأتي دور المدارس والعيادات المدرسية في الخط الأمامي من هذه المسؤولية، حيث يتم اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية للتأكد من أن كل طالب مصاب بالسكري يحظى بالرعاية اللازمة من اليوم الأول للدراسة.

((البيان)) تستعرض في هذا الاستطلاع جهود المدارس في التعامل مع الطلبة المصابين بالسكري والتحديات التي يمكن أن تواجههم في هذا الشأن، وتستقصي أبرز أنواع هذا المرض المنتشرة بين الطلبة، وتبين أن ((النوع الأول)) هو الأكثر شيوعاً بين الطلبة في مختلف المدارس بحسب الأطباء فيها.

وأوضحت الدكتورة تشافي باتيل، طبيبة أكاديمية جيمس العالمية في دبي، أن عيادة المدرسة تعمل على تزويد الأقسام المختلفة والمعلمين والمقصف بقائمة مفصلة بأسماء الطلبة المصابين بالسكري، حيث يتم تسجيل ومراقبة الطعام المقدم لهم بشكل مستمر، كما تحتفظ بالملفات الصحية للطلبة وفقاً للوائح هيئة الصحة بدبي، مشيرة إلى أنه يتم تعبئة نموذج، بالإضافة إلى نموذج الموافقة الطبية الخاص بالمدرسة، كما بينت أن الفريق الطبي يصيغ بناء على هذه الوثائق خطة رعاية صحية فردية لكل طالب، يتم الموافقة عليها وتوقيعها من قبل أولياء الأمور، مع تمييز هذه الملفات للوصول إليها بسرعة فائقة في حالات الطوارئ.

وأوضحت أن معظم الطلبة المصابين بالسكري في المدرسة يستخدمون مضخة الأنسولين التي تعتبر أكثر ملاءمة، حيث توفر تحكماً أفضل في نسبة السكر في الدم وتلغي الحاجة إلى الحقن المتكرر.

وأكدت أنه وفقاً لخطة العمل الخاصة بالطلبة، فإنه يتوجب على الطالب زيارة العيادة في الأوقات المحددة لفحص نسبة السكر في الدم وحساب وحدات الأنسولين المطلوبة بناء على كمية الكربوهيدرات المتناولة، ويتم تنفيذ هذا الإجراء بدقة بعد التأكيد مع أولياء الأمور عبر مكالمة هاتفية، حيث يتم إدخال الجرعة المناسبة في مضخة الأنسولين.

دعم ورعاية

وأوضحت الدكتورة سنام شيخ، طبيبة مدرسة جيمس الدولية، أن المدرسة تعمل بشكل وثيق مع أولياء الأمور والفريق الطبي لتحديد آليات دعم ورعاية الطلبة المصابين بالسكري من النوعين الأول والثاني بفعالية، مشيرة إلى وضع خطة مناسبة لضمان تلبية احتياجاتهم الصحية أثناء تواجدهم في المدرسة، مع مراجعة وتحديث الملفات الطبية والوثائق سنوياً.

وأكدت أن توقيت الوجبة الخفيفة أمر بالغ الأهمية، حيث إن تفويت الطعام أو تأخيره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، مشيرة إلى أن المدرسة تشرف على الطلبة الأصغر سناً لضمان أن الطعام والشراب المقدم لهم يحتويان على نظام غذائي متوازن.

التعامل والمعرفة

ومن جهتها اعتبرت سعاد أبو حرب، مديرة مدرسة الخليج الوطنية، أن التوعية والتثقيف المستمر للكادر التعليمي والإداري في المدارس أمر بالغ الأهمية، موضحة أن فهم مرض السكري ومعرفة كيفية التعامل معه في البيئة المدرسية هو أول خطوة نحو ضمان سلامة الطلبة، ومن المهم أن تكون هناك خطة طوارئ صحية مخصصة لكل طالب مصاب، تشمل تفاصيل حول الأعراض المحتملة وكيفية التصرف في حال حدوث أزمة صحية.

وقالت الدكتورة سامية صلاح، رئيسة قسم الرعاية الصحية في مدرسة المعارف:((تجري العيادات المدرسية فحوصات دورية لمستويات السكر في الدم للطلبة المصابين، وتعمل بالتنسيق مع أولياء الأمور والمعلمين لضمان متابعة دقيقة لحالتهم الصحية)).

من جانبه أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، على أهمية التوعية المجتمعية داخل المدارس، وقال إن أحد أكبر التحديات هو التوعية غير الكافية بين الطلبة الآخرين حول كيفية التعامل مع زملائهم المصابين بالسكري وذكر أن معظم المدارس تسعى إلى إنشاء نظام دعم متكامل يشمل العيادات المدرسية، الكادر التعليمي، والطلبة أنفسهم لضمان بيئة تعليمية آمنة للجميع، وخاصة المصابين بالسكري.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة رويدة أحمد، طبيبة مدرسة ((جيمس ويس جرين الشارقة))، أن العيادة تطلب من أولياء الأمور تزويدها بسجل طبي مفصل عن حالة أبنائهم الطلبة من قبل الأخصائي المعالج، يتضمن تشخيصاً شاملاً وخطة علاج، لضبط جرعات الأنسولين اليومية ومعرفة إجراءات الطوارئ اللازم اتخاذها عند الحاجة.

وأشارت إلى أن مرض السكري من النوع الأول هو الأكثر شيوعاً بين الطلبة المصابين بالسكري، ح، ولفتت إلى أن المدرسة تشجع الطلاب على تناول طعام متوازن ووجبات صحية خفيفة واتباع أسلوب حياة صحي، حيث يتم تقديم أمثلة على هذه الوجبات مثل الفاكهة مع المكسرات، والزبادي، والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة مع الجبن.

وأوضحت أن المدرسة تسعى إلى نشر الوعي بين أولياء الأمور حول أهمية مراقبة وجبات أبنائهم بعناية وتخطيطها بما يتناسب مع جرعة الأنسولين، مع معرفة كمية الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون في الأطعمة المختلفة لضبط مستويات الجلوكوز في الدم.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على توقيت ثابت لتناول الوجبات الأساسية والوجبات الخفيفة، مما يعزز من ضبط مستويات الجلوكوز ويزيد من فعالية الأنسولين، موضحة أنه بالنسبة للطلاب الذين يستخدمون حقن الأنسولين اليومية المتعددة، فإنه غالباً ما تكون هناك حاجة للحصول على بدائل الأنسولين خلال فترة الدوام المدرسي، ولذلك، تطلب العيادة من أولياء الأمور تزويدها بالخطة الطبية التي وضعها الطبيب المعالج، حيث يتم تخزين جرعات الأنسولين الخاصة بالطلبة في العيادة، مع الحرص الدائم على اتباع إجراءات السلامة، كما أشارت إلى أنه تتم مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم قبل حقن الأنسولين وبعد الوجبات، للتأكد من أن الجرعة المعطاة تتوافق مع وجبة الطعام المتناولة.

وأضافت أن ممرضة المدرسة تقوم بحقن إبر الأنسولين للطلبة، على الرغم من أن معظمهم مدربون على إدارة أخذ هذه الحقن بأنفسهم في المستشفى الخاص بهم، إلا أن العيادة تشرف على هذه العملية لضمان السلامة.

ومن جهتها أوضحت الدكتورة ريان صلاح الدين يوسف، طبيبة مدرسة الشعلة الخاصة، أن المدرسة تتبنى استراتيجيات شاملة لتوعية الطلبة حول كيفية التعامل مع زملائهم المصابين بالسكري، وأن المعلمين يتلقون تدريباً على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، مثل انخفاض أو ارتفاع مستويات السكر لدى الطلاب، وأن المدرسة تولي اهتماماً خاصاً بتقديم الدعم النفسي للطلبة المصابين، كما شددت على أهمية التنسيق المستمر مع أولياء الأمور لضمان توفير الرعاية اللازمة للطلاب، وتزويدهم بالتقارير الطبية وتحديثاتها.

وأشارت إلى أن المدرسة تتابع بشكل دقيق حالة الطلبة المصابين أثناء الأنشطة الرياضية والرحلات المدرسية، لضمان سلامتهم وتوفير الرعاية المناسبة في أي وقت.