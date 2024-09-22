«الفتى الذهبي» يخطف الأضواء في «ديربي» الوصل والنصر

خطف علي صالح الوصل الأضواء في ((الإمبراطور)) و((العميد)) في قمة الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، وتألق ((الفتى الذهبي)) في مباراة ((الديربي)) التي شهدت ((ريمونتادا)) مثيرة لصالح أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدف وضع من خلالها علي صالح بصمته القوية بتسجيل هدف التقدم من تسديدة ((على الطاير)) فضلاً عن إظهار مهارته العالية على مستوى الصناعة بعد مراوغته بصورة مذهلة وتمرير كرة الهدف الثالث لزميله سفيان بوفتيني.

وسجل علي صالح 5 أهداف حتى الآن في الديربي أمام النصر في دوري المحترفين من إجمالي 43 هدفاً للوصل مقابل 50 هدفاً للنصر، بينما واصل ((الإمبراطور)) تفوقه على ((العميد)) في آخر 5 مواجهات بدوري المحترفين من أصل 31 مواجهة في المسابقة، علماً بأنها المرة الأولى التي يخسر فيها النصر الديربي في ((المحترفين)) بعد إنهاء الشوط الأول متقدماً.

وأعرب علي صالح لاعب الوصل، عن سعادته بتحقيق الفوز أمام منافس صعب مثل النصر في مباراة ((الديربي))، موضحاً أن فريقه حصد 3 نقاط ثمينة قبل المباراة المقبلة أمام العين في الجولة الرابعة من البطولة، وسيحرصون على التعامل مع كل مباراة خطوة بخطوة، مؤكداً أنه رهن الإشارة للعب في أي مركز حسب رؤية المدرب طالما أن ذلك سيخدم الفريق ويحقق الأهداف المرجوة.

وأشاد الصربي ميلوش مدرب الوصل، بجهود اللاعب علي صالح وتألقه في المباراة، سواء على مستوى الصناعة أو التهديف، وقال: أنا سعيد من أجل علي صالح، لقد صنع الفارق وأنا دائماً أحثه على تقديم الأفضل فهو لاعب يملك مهارة عالية.

وهنأ ميلوش لاعبيه بعد تسلحهم بالروح القتالية وبذل أقصى ما لديهم من طاقة، مما قاد إلى تقديم مستوى أداء مميز خاصة في الشوط الثاني من المباراة، مهنئاً الجماهير الغفيرة الحاضرة لتقديم الدعم الكبير لـ((الإمبراطور)).

وأضاف ميلوش إن شباك فريقه استقبلت هدفاً وحيداً جاء من لاعب يملك جودة عالية مثل عادل تاعرابت، مشيداً باستجابة اللاعبين السريعة بعد الحديث معهم في فترة الاستراحة بين الشوطين مما أثمر عنه الظهور بروح قتالية كبيرة وجودة عالية في الأداء.

في المقابل، عبر الهولندي ألفريد شرودر عن أسفه بعد الخسارة من الوصل بثلاثية في مباراة ((الديربي))، وقال إن فريقه بعد تقدمه في الشوط الأول بهدف، ظهر في الشوط الثاني بشكل لا يتمنى أن يراه مجدداً بعد أن تخلى فريقه عن أسلوبه بلعب كرات عالية وطولية بدون بناء الهجمة بالشكل المعتاد، مشيراً إلى أنه أخبر اللاعبين بأن يتحلوا بالشجاعة، إضافة إلى مطالبة اللاعبين بالمحافظة على تمركزهم وأماكنهم كون ذلك مصدر قوة وهو ما تجلى في الشوط الأول من اللقاء، والذي قاد إلى التقدم بهدف بخلاف المشهد في الشوط الثاني.