4 مواجهات «ساخنة» في ربع نهائي تمهيدي «أغلى الكؤوس»

بلغت 8 فرق من دوري الدرجة الأولى ((الهواة)) مرحلة الدور ربع النهائي في التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة لأندية دوري الدرجة الأولى، وذلك عقب نهاية دور الـ16 التي أقيمت على مدار يومي ((الجمعة والسبت)) الماضيين.

وتجمع المواجهات الأربع المنتظرة التي تقام الجمعة المقبل، حتا الذي يستقبل على أرضية ملعب حمدان بن راشد ضيفه فريق الجزيرة الحمراء، ويرحل دبا الفجيرة لملعب مصفوت من أجل ملاقاة ((الحصان الأسود)) للبطولة، وفي اللقاء الثالث يلاقي الظفرة منافسه يونايتد، وختام المباريات عندما يستقبل الفجيرة ضيفه فريق الحمرية.

وكانت مباريات دور ثمن النهائي قد شهدت إحراز اللاعبين 18 هدفاً، وإشهار حكام المباريات 34 بطاقة ملونة، منها 3 حمراء.

من جانبه، أكد المدرب الوطني محمد الجالبوت، المدير الفني لفريق حتا، أن فريقه واجه خصماً قوياً في دور الـ16، وتمكن ((الإعصار)) من الإطاحة بالعربي خارج المسابقة، لافتاً إلى الروح القتالية العالية التي خاض بها لاعبو فريقه المباراة، والتي حضرت في الشوط الثاني من المباراة ليتمكنوا من قلب النتيجة في اللحظات الأخيرة، وهذا يدل على حالة التجانس والتفاهم بين اللاعبين، إلى جانب التزامهم بتعليمات الجهاز الفني وتطبيق خطط اللعب، كما أن التبديلات التي أجريت في الشوط الثاني أحدثت الفارق ومنحت الإعصار بطاقة الصعود لدور الثمانية في انتظار مواجهة الجزيرة الحمراء الجمعة المقبل، التي لا تقل أهمية عن لقاء العربي.

وأشاد الجالبوت بوقفة جمهور حتا مع الفريق، وننتظرهم في قادم الجولات، لافتاً إلى أن جمهور الإعصار يظل اللاعب ((رقم واحد)) في كل مباراة.