478 مليون درهم قيمة صفقات «الميركاتو الصيفي»

تفصلنا أيام قليلة عن إغلاق باب الانتقالات والقيد الصيفي لأندية الدولة، والمقرر في الأول من أكتوبر المقبل، بعد أن تم فتحه في 10 يوليو الماضي، وتتسابق الأندية بشراسة خلال هذه الفترة المعروفة بـ((الميركاتو الصيفي))، في استقطاب لاعبين جدد في صفوفها، وقيدهم في كشوفات اتحاد الكرة، حتى إن القيم التسويقية للصفقات الجديدة وصلت حتى الآن، إلى نحو 478 مليون درهم، وفقاً لتقديرات موقع ((ترانسفير ماركت)).

تعاقد

وشهدت أيام ((الميركاتو الصيفي))، العديد من الصفقات المميزة على صعيد اللاعبين المواطنين، وأبرزها انتقال مهاجم الجزيرة علي مبخوت إلى النصر، وتعاقد الوصل مع طحنون الزعابي قادماً من الوحدة، وماجد سرور قادماً من الشارقة، وتعاقد دبا الحصن الصاعد للتنافس للمرة الأولى في دوري المحترفين، مع 29 لاعباً لتدعيم صفوف فريقيه الأول وتحت 23 سنة.

وكان الجزيرة وشباب الأهلي، صاحبي الصفقتين الأبرز على صعيد اللاعبين الأجانب، بتعاقد الأول مع الفرنسي نبيل فقير، وتقدر قيمته التسويقية بحوالي 40 مليون درهم، وتعاقد ((الفرسان)) مع الإيراني سردار أزمون، وتقدر قيمته التسويقية بحوالي 32 مليون درهم، ويعد فقير وسردار الصفقتين الأعلى من حيث القيمة التسويقية بين صفقات اللاعبين الأجانب والمقيمين في الموسم الجاري 2024 - 2025.

الصفقات الأكبر

وعلى الرغم من أن صفقة اللاعب نبيل فقير وضعت ناديه الجزيرة على قمة الأندية صاحبة الصفقات الصيفية الأعلى قيمة تسويقية حتى الآن في الموسم الجاري، بقيمة تقديرية 80 مليون درهم، إلا أن ((فخر أبوظبي)) يأتي في المركز الثاني بقيمة تقديرية 167 مليون درهم، في القيمة التسويقية الإجمالية، ويسبقه العين في الصدارة بقيمة تقدر بحوالي 186 مليون درهم، ليكون الاثنان الأعلى بين أندية دوري أدنوك للمحترفين، الذي تبلغ قيمته التسويقية حوالي مليار و450 مليون درهم، مع العلم أن العين يحتل الترتيب الرابع في قائمة الصفقات الصيفية بقيمة تقديرية 40 مليون درهم.

ويأتي شباب الأهلي في المركز الثاني في الصفقات الصيفية بقيمة تسويقية تقدر بحوالي 58 مليون درهم، ويليه دبا الحصن بالمركز الثالث بقيمة 42 مليون درهم، مع عدم استقراره حتى الآن على القائمة النهائية، ثم يأتي كلباء وبني ياس في المركز الخامس بصفقات قيمتها التقديرية 36 مليون درهم لكل منهما، ويسبقان النصر السادس بقيمة 32 مليون، والوحدة السابع بقيمة 30 مليون.

يحتل المراكز الأخيرة في القائمة، البطائح في المركز الثامن بصفقة صيفية تقدر بحوالي 28 مليون درهم، وبفارق مليوني درهم عن خورفكان والشارقة المتشاركين في المركز التاسع، مع العلم أن الشارقة أقل الأندية نشاطاً في الصفقات الصيفية، ودخل سوق التعاقدات متأخراً كثيراً عن بقية الأندية، ويأتي العروبة الصاعد للمنافسة في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، في المركز العاشر بصفقات تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون درهم، ويليه الوصل في المركز 11 بصفقات تقدر بـ14 مليون درهم، وعجمان في المركز الأخير بصفقات تقدر بحوالي 10 مليون درهم.

واللافت في الأمر، أن تلك القيم التسويقية العالية للصفقات الصيفية، لم تنعكس بالشكل الإيجابي على نتائج العديد من الأندية حتى الآن على صعيد المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، وأفضل مثال على ذلك، نادي الجزيرة الذي يعاني كثيراً حتى الآن، ويتراجع في ترتيب الدوري بعدما خسر مباراتين من 3 مواجهات، وفي الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فاز على البطائح في الذهاب 3-1، وخسر في الإياب 1-2، وكذلك دبا الحصن، الذي خسر مبارياته الخمس في مسابقتي الدوري وكأس المحترفين.