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جون ستونز ينقذ سيتي أمام «مدفعجية» أرسنال

9/22/2024 7:13:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنقذ المدافع البديل جون ستونز فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب من خسارة أولى هذا الموسم أمام ضيفه ووصيه أرسنال وأهداه التعادل 2-2 على ملعب الاتحاد، أمس، في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان سيتي البادئ بالتسجيل عبر النرويجي إرلينغ هالاند (9) ورد ((المدفعجية)) بهدفين للإيطالي ريكاردو كالافيوري (22) والبرازيلي غابريال (45 + 1)، قبل أن يدرك ستونز التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وقال ستونز: ((قبل المباراة حاولت السيطرة على مشاعر إحباطي ((بسبب عدم اختياره أساسياً)) واتخاذ موقف إيجابي في حال توجّب عليّ الدخول)).

وأضاف: ((حاولت أن أكون في منطقة الجزاء لاستقبال الكرات العرضية، وقد سقطت واحدة أمامي، ولحسن الحظ، سجلت الهدف)).

وتابع المدافع الذي جلس على مقاعد الاحتياط ولم يلعب في ثلاث مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات ((على مر السنين، تعلم الفريق كيفية الوقوف معاً بغض النظر عمن يواجه، وأن يكون دائماً مستعداً)).

ولعب أرسنال بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني بعدما طرد مهاجمه الدولي البلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لتلقيه الإنذار الثاني.

وحافظ سيتي على الصدارة بـ13 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول وأستون فيلا في تعادله الأول ضمن الدوري، فيما حصد أرسنال نقطته الـ11 في المركز الرابع.

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