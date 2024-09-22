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سداسية عيناوية في شباك أوكلاند بكأس القارات

9/22/2024 7:13:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهل العين مشواره في النسخة الأولى لبطولة كأس القارات (الانتركونتنينتال) بفوز كبير، إذ أمطر شباك ضيفه أوكلاند سيتي النيوزلندي 6 - 2 مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 13826 متفرجاً.

وبفوزه؛ ضرب العين موعداً مع الأهلي المصري في القاهرة 29 أكتوبر المقبل، ليلعب المتأهل منهما ضد الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في 11 ديسمبر المقبل، ويلتقى الفائزان على لقب كأس التحدي 14 ديسمبر، ليضرب الفائز منهما موعداً مع ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي البطولة 18 ديسمبر 2024، في الدوحة.

ولم ينتظر الفريق البنفسجي سوى 6 دقائق فقط ليتقدم بالهدف الأول الذي سجله كاردوسو، وعززالعين تقدمه بالهدف الثاني عن طريق سيكوبابا في الدقيقة 12، قبل أن يقلص أوكلاند سيتي الفارق بتسجيله هدفاً عن طريق جيرسو في الدقيقة 41، ولم تدم فرحة الضيوف بهدفهم سوى أربع دقائق ليظهر بلاسيوس ويضيف هدفاً ثالثاً في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني عاد أوكلاند سيتي ليقلص الفارق بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة 54، لكن البديل سفيان رحيمي أضاف هدفاً رابعاً للعين في الدقيقة 77، وأضاف البديل الآخر كاكو هدفاً خامساً في الدقيقة 90 + 2، وعاد المغربي سفيان رحيمي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والسادس للعين في الدقيقة 90 + 4.

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