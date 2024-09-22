فواز عوانة.. الهدف الأجمل في الموسم الـ 15

(MENAFN
- Al-Bayan)
رغم قلة عدد أهدافه، كونه لاعب خط وسط مدافع، إلا أن فواز عوانة قائد بني ياس وضع بصمة تهديفية في 10 مواسم من أصل 15 موسماً لعبها في دوري المحترفين، منذ مشاركته للمرة الأولى مع فريقه في دوري المحترفين بموسم 2010 - 2011.
وخطف فواز عوانة (35 عاماً) الأنظار في الجولة الثالثة بـ ((الهدف الأجمل)) الذي سجله في مباراة بني ياس وعجمان، وفتح به الطريق لفريقه لتحقيق فوز مستحق بثلاثية، في لقاء يؤكد أن ((السماوي)) سيظهر بشكل مختلف هذا الموسم، حيث جاء الهدف من جملة منظمة ووضعها بطريقة فنية باقتدار في أقصى الزاوية اليمنى لشباك علي الحوسني حارس عجمان.
ووصل عوانة بهدفه في عجمان إلى 15 هدفاً خلال 222 مباراة في دوري المحترفين، منها موسمان مع النصر، إذ سجل واحداً في 7 مواسم، وهدفين في موسمين، و4 أهداف في موسم 2015 - 2016 الذي شهد أكبر عدد من المباريات يخوضها في موسم واحد بـ 23 مباراة، بينما لم يحالفه الحظ في هز الشباك في 5 مواسم.
ويعد فواز عوانة أحد اللاعبين أصحاب الخبرة والقلائل حالياً المستمرين منذ السنوات الأولى لعصر الاحتراف.
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