فواز عوانة.. الهدف الأجمل في الموسم الـ 15

رغم قلة عدد أهدافه، كونه خط وسط مدافع، إلا أن فواز عوانة قائد بني ياس وضع بصمة تهديفية في 10 مواسم من أصل 15 موسماً لعبها في دوري المحترفين، منذ مشاركته للمرة الأولى مع فريقه في دوري المحترفين بموسم 2010 - 2011.

وخطف فواز عوانة (35 عاماً) الأنظار في الجولة الثالثة بـ ((الهدف الأجمل)) الذي سجله في بني ياس وعجمان، وفتح به الطريق لفريقه لتحقيق فوز مستحق بثلاثية، في لقاء يؤكد أن ((السماوي)) سيظهر بشكل مختلف هذا الموسم، حيث جاء الهدف من جملة منظمة ووضعها بطريقة فنية باقتدار في أقصى الزاوية اليمنى لشباك علي الحوسني حارس عجمان.

ووصل عوانة بهدفه في عجمان إلى 15 هدفاً خلال 222 مباراة في دوري المحترفين، منها موسمان مع النصر، إذ سجل واحداً في 7 مواسم، وهدفين في موسمين، و4 أهداف في موسم 2015 - 2016 الذي شهد أكبر عدد من المباريات يخوضها في موسم واحد بـ 23 مباراة، بينما لم يحالفه الحظ في هز الشباك في 5 مواسم.

ويعد فواز عوانة أحد اللاعبين أصحاب الخبرة والقلائل حالياً المستمرين منذ السنوات الأولى لعصر الاحتراف.