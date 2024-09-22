شباب الأهلي يطيح بالوحدة في موقعة «مهرجان الأهداف»

حسم شباب الأهلي مواجهة القمة أمام ضيفه الوحدة بالفوز بنتيجة 5 - 4، في مباراتهما المثيرة والقوية التي كانت مهرجاناً من الأهداف، على ملعب استاد راشد مساء أمس، في إطار الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل أهداف شباب الأهلي سردار أزمون هدفين في الدقيقة 7 والدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ويوري سيزار في الدقيقة 13، ومؤنس دبور هدفين في الدقيقتين 87 و90، وأحرز أهداف الوحدة عمر خربين ((هاتريك)) في الدقائق 3 و33 و81، ولوكاس بيمنتا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ورفع ((الفرسان)) رصيدهم إلى 9 نقاط، وتقدموا إلى المركز الثاني، وتوقف رصيد الوحدة عند 6 نقاط، وظل في المركز الخامس.

وحسم خورفكان ديربي الساحل الشرقي لمصلحته بعد فوزه خارج القواعد على العروبة بنتيجة 2 - 1، حيث بدأ خورفكان بالهدف الأول عبر الإسباني جوناثان فييرا (ركلة جزاء) في الدقيقة 12، وعدل للعروبة الإيراني محمد رضاء في الدقيقة 45 + 2، وفي الوقت بدل الضائع من شوط اللعب الثاني عاد خورفكان وتمكن من إحراز هدف الفوز الغالي عبر اللاعب ماتيوس اندراندي في الدقيقة 90 + 2، ليحقق خورفكان فوزه الأول في المسابقة رافعاً رصيده إلى 3 نقاط ويظل العروبة دون رصيد من النقاط في قاع الترتيب.