الألعاب الثلجية في دبي تستقطب نصف مليون سائح سنوياً

رسخت دبي مكانتها وجهة سياحية مفضلة على مدار العام لدى مختلف شرائح السياح، بفضل تنوع الأنشطة الترفيهية والخيارات التي توفرها الإمارة لزوارها، وبما تمتلكه من مقومات جذب تميزها عن باقي مدن العالم، وتعتبر الألعاب الثلجية أو ما يعرف بالرياضات الشتوية من أبرز عوامل الجذب لشريحة واسعة من السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث يستقطب ((سكي دبي))، أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم، مليون زائر سنوياً، من بينهم أكثر من نصف مليون سائح من خارج الدولة من محبي هذا النوع من الرياضات، التي تضم أنواعاً مختلفة من الألعاب المخصصة للهواة والمحترفين والأطفال، مثل سباق تحدي الثلج، التدحرج على تلة مكسوة بالثلج داخل كرة عملاقة، ((سنو بوليت))، ((الطلقة الثلجية))، والتزحلق على الثلج، وركوب الزلاجة في الحديقة الثلجية، والتزلج، كما يمكن للأطفال اختبار مهاراتهم وتسلق الجدار الصخري أو قيادة السيارات المتصادمة على الجليد.

سعادة

وأكد محمد العتري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة ((ماجد الفطيم)) للترفيه والتسلية والسينما، أن الألعاب الثلجية تستهوي العديد من السياح، ما يجعل زيارة ((سكي دبي)) على رأس أولوياتهم أثناء جولتهم السياحية في دبي، مستمتعين بتنوع الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تستهدف جميع أفراد العائلة والرياضيين الهواة والمحترفين، وقال: سعداء باستقبال مليون زائر سنوياً، نصفهم من خارج الدولة، لذلك ترتكز رؤيتنا على خلق أسعد اللحظات لجميع زوارنا، وتحقيق سعادتهم هو الحافز لكل ما نفعله وما يدفعنا للتميز المستمر للبقاء في القمة، كما أن أعمالنا تنسجم مع رؤية دبي الطموحة الساعية إلى الارتقاء بمستوى السعادة وجودة حياة أفراد المجتمع، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للسياح ومكاناً مثالياً لعيش المواطنين والمقيمين.

مكانة

وأضاف العتري: رسخ ((سكي دبي)) مكانة المدينة كأبرز الوجهات العالمية التي يقصدها محبو الألعاب الثلجية، سواء بغرض الترفيه أو التدريب الاحترافي والاستعداد للبطولات، لا سيما أنه يستقبل زواره على مدار 12 شهراً، في حين تتوقف أغلب المنتجعات الشتوية في أوروبا عن النشاط من أبريل حتى ديسمبر. وصرح العتري أن حصول ((سكي دبي)) على لقب ((أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم)) 7 مرات متتالية وتحطيمه الرقم القياسي في تاريخ ((جوائز التزلج العالمية)) التي تعد أرقى معيار للتميز في قطاع سياحة التزلج، دليل على تفرده العالمي، وهو ما يشكل عامل جذب سياحي إضافياً.

وأكد العتري أن الألعاب الثلجية تعد أهم مقومات صناعة الترفيه وخلق السعادة بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن ((سكي دبي)) يتعاون مع أكثر من 30 مدرسة لبرمجة حصص تدريبية للطلاب مع وجود 35 مدرباً محترفاً يشرفون على تدريبهم ويعتمدون أساليب عالمية.

وأوضح العتري أن دبي تعد خلال هذه الفترة الوجهة الأولى لمعسكرات العديد من المنتخبات والأندية استعداداً لموسم الرياضات الشتوية، الذي ينطلق في ديسمبر من كل عام تزامناً مع موسم الثلوج في أوروبا، مشيراً إلى أن ((سكي دبي)) يستضيف أكثر من 35 فعالية رياضية متنوعة في مختلف الرياضات الشتوية سنوياً، في مقدمتها سباق ((تحدي الثلج)) المستمر منذ 15 عاماً، الذي اكتسب شهرة عالمية، وهو فريد من نوعه، لذلك أصبح يستقطب مشاركين من أكثر من 68 جنسية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية المجتمعية، مثل ((يوغا الثلج)).

تنوع

من جهته أكد علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، أن دبي تتميز بتنوع الأنشطة والفعاليات الرياضية على مدار العام، بما في ذلك الألعاب الثلجية التي تشهد تطوراً كبيراً بفضل ((سكي دبي))، الذي يعد أحد أبرز المرافق والمنشآت الترفيهية والرياضية في الإمارة، ومقصداً للعديد من الفرق والمنتخبات حول العالم للاستعداد لموسم الرياضات الشتوية، كما يستضيف العديد من البطولات الدولية والمجتمعية لمختلف الفئات، وقال: بلا شك يحرص مجلس دبي الرياضي على تنويع الأنشطة الرياضية بالتعاون مع العديد من الشركاء مثل سكي دبي، ما يصب في مصلحة الرياضات الشتوية واستقطاب المزيد من المواهب وتعزيز مكانتها على الخريطة الدولية، ويعتبر سباق تحدي الثلج الذي يقام سنوياً من أبرز الفعاليات التي تستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين الهواة والمحترفين، ما يعكس تطور هذا النوع من الرياضات، إضافة إلى يوغا الثلج، وبطولة الكرة الطائرة على الثلج، والمعسكر الثلجي النسائي، وبطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، وبطولة الإمارات للسكي والتزلج الحر، وبطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، وبطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، والمسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، وكأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية.

تطور

وصرح محمد حسين خادم، رئيس لجنة التزلج في اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، بأن عدد ممارسي هذه الرياضات وتطوره في السنوات الأخيرة يعكس شعبيتها الواسعة بين أفراد المجتمع، وقال: سجلنا إقبالاً كبيراً على ممارسة الرياضات الشتوية في السنوات الثلاث الأخيرة بين الهواة والمحترفين، خصوصاً بعدما نال الاتحاد العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للتزلج، ما أسهم في إتاحة الفرص لأبناء الإمارات للمشاركة في كل الفعاليات والمنافسات القارية والدولية، مثل بطولة العالم للتزلج في 2023، وبطولة العالم للشباب في نيوزيلندا 2023، وأولمبياد الشباب للألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية يناير الماضي، ويستعد منتخبنا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العام المقبل في بكين.

وأكد محمد خادم أن عوامل نجاح الرياضات الشتوية في الإمارات وازدهارها في السنوات الأخيرة يعود أساساً لتوافر البنية التحتية ومراكز تزلج على مستوى عالٍ، ورؤية القيادة الرشيدة لدعم مختلف الأنشطة الرياضية وتنوعها وتحقيق سعادة المجتمع والجهود الكبيرة لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وحرصه المستمر على تطوير الألعاب واللاعبين واستقطاب المواهب وتحفيزهم.