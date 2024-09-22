النرويجي هالفارد بورشيم بطل فئة المحترفين في «تحدي الثلج» بدبي

شارك أكثر من 600 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار في النسخة الخامسة عشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية ((تحدي الثلج))، التي نظمها مجلس دبي وشركة ((ماجد الفطيم))، والتي شهدت نجاحاً كبيراً وسط تفاعل المشاركين وحماسهم الذي أشعل أجواء المنافسة على مسارات التحدي في درجة حرارة تبلغ 4 درجات تحت الصفر.

وحضر المنافسات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومحمد العتري نائب رئيس الثلج العالمية في شركة ((ماجد الفطيم)) للترفيه والتسلية والسينما، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وشهد الحدث أكبر عدد من المشاركين منذ انطلاقه، حيث شارك أكثر من 600 متنافس من 68 جنسية منهم 426 من الرجال و200 من السيدات، ومن بينهم 263 إماراتياً وإماراتية، كما شارك 42 فريقاً في المنافسات من بينهم 5 مؤسسات حكومية، ودشنت فئة المحترفين منافسات التحدي في الساعة السادسة والنصف، وتلتها فئة ((جست فور فن))، وفي نهاية السباق تسلم جميع المتسابقين ميداليات المشاركة.

فوز

وفاز النرويجي هالفارد بورشيم بالمركز الأول في فئة الرجال المحترفين بعدما أنهى التحدي في زمن قياسي قدره 29:07 دقيقة، تلاه الكولومبي يسون لوندونو فرانكو في المركز الثاني بزمن 36:55 دقيقة، وحل الإسباني مارك ألونسو في المركز الثالث بزمن 37:19 دقيقة، وجاء الإماراتي حمد الصريدي في المركز الرابع بزمن 38:23 دقيقة.

وفي فئة السيدات المحترفات احتفظت الأوكرانية تيتيانا مالتسيفا بلقبها للعام الثاني على التوالي، حيث فازت بالمركز الأول بزمن 37:16 دقيقة متفوقة على الزمن الذي حققته العام الماضي بأربع دقائق، وتلتها البيلاروسية أولغا نوموفا في المركز الثاني بزمن 40:17 دقيقة، فيما احتفظت الجواتيمالية باولينا باسكارو بالمركز الثالث للعام الثاني على التوالي بعدما أنهت التحدي في زمن 45:02 دقيقة، وحلت الإماراتية نور الخلف في المركز الرابع بزمن 49:52 دقيقة.

تحدٍ

وواجه المتسابقون خلال التحدي العديد من الحواجز المتنوعة التي وصلت إلى 22 عائقاً تم تصميمها لتجعل المشاركين في هذا الحدث السنوي يخوضون المنافسات في التحدي والتشويق، وشهد التحدي مشاركون من مختلف الجنسيات ومختلف الفئات العمرية للرجال والنساء ما بين 15 - 60 عاماً، وذلك ضمن ثلاث فئات تنافسية هي فئة النخبة للرجال والسيدات، وفئة الهواة ((جست فور فن)) وهي فئة مفتوحة لجميع المستويات البدنية، وفئة الفرق التي يتوجب فيها على جميع أعضاء الفريق إنهاء التحدي في وقت واحد.

وتم تصميم الحواجز بما جعل المشاركين في التحدي إطلاق طاقاتهم وإبراز مهاراتهم للتعامل مع كل حاجز منها وبما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، حيث تم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات التي تنوعت بين القفز في الماء البارد والتسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة واجتياز المتاهة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتعلق والقفز فوق الألواح الخشبية العالية، وغيرها من العقبات المشوقة التي زادت من قوة التنافس.

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، حيث يحرص على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات وكذلك لأصحاب الهمم، إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة التي يفضلونها.