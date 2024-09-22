«حشيم 81» بطل سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً

توج القارب ((حشيم 81)) التابع لشركة الفتان لصناعة السفن، بقيادة النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، بطلاً لفئة الشباب تحت 21 سنة وسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الأولى من بطولة دبي 2024 - 2025، الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في افتتاح روزنامة سباقات الموسم الجديد.

وتفوق طاقم ((حشيم 81)) بجدارة على باقي القوارب المشاركة في السباق الافتتاحي للموسم والتي تجاوز عددها 50 قارباً، اصطفت جميعها قبالة جزر العالم أحد أجمل معالم الواجهة البحرية في شواطئ دبي وأبحرت بعد رفع العلم الأخضر لمسافة 5 أميال بحرية نحو خط النهاية بالقرب من شواطئ جميرا، حيث يعمل النواخذة والبحارة مع تغييرات سرعات واتجاه الرياح بكل حنكة واقتدار مستخدمين مهارات الإبحار التي تعلموها خصوصاً ((الخايور)) لتعديل مسار القارب نحو الطريق الصحيح.

ووصل ((حشيم 81)) أولاً إلى خط النهاية، تلاه في المركز الثاني القارب ((العديد 30)) لمالكه محمد راشد محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة محمد خالد الرميثي، ثم القارب ((الصعب 33)) لمالكه عبدالله سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة خليفة محمد المرزوقي والذي حل ثالثاً، كما حل القارب ((زلزال 125)) التابع لشركة الفتان لصناعة الفن وبقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي رابعاً.

وحقق القارب ((سراب 67)) لمالكه محمد سلطان المرزوقي وبقيادة ابنه النوخذة سلطان المركز الأول في فئة الناشئين تحت 16 سنة بعدما أنهى السباق في المركز التاسع للترتيب العام ليفوز بصدارة هذه الفئة، وتقدم القارب ((سراب 67)) على أقرب ملاحقيه القارب ((مربان 105)) لمالكه طارق عبدالله الحوسني بقيادة النوخذة محمد طارق الحوسني، فيما جاء طاقم القارب ((فلاح 25)) لمالكه عبد العزيز محمد الحمادي وبقيادة النوخذة محمد عابد الحمادي في المركز الثالث.

تتويج

قام محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والعقيد علي عبدالله القصيب النقبي من الإدارة العامة لمركز شرطة الموانئ، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة في كل فئة وسط فرحة وسعادة الملاك والنواخذة والبحارة ومتابعة أولياء الأمور.

وأشاد محمد سيف المري، بالمشاركة الإيجابية والكبيرة والتعاون الملفت من قبل النواخذة والبحارة في تنفيذ التعليمات والالتزام بالشروط مما ساعد على إنجاح السباق الذي يعد فاتحة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد.

في حين، أبدى محمد مروان المرزوقي نوخذة القارب ((حشيم 81)) المتوج بلقب السباق وفئة الشباب سعادته بالبداية، والتي وصفها بالمبشرة بموسم حصاده سيكون وافراً في مقبل التحديات ومن بينها سباق الجولة الثانية من بطولة دبي، والذي سيقام في السادس من ديسمبر المقبل، مشيداً باللجنة المنظمة ونجاحها في اختيار المسار المناسب.