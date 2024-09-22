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الاتحاد السكندري والحكمة اللبناني يحسمان الصدارة في «دولية الوحدة لكرة السلة»

9/22/2024 7:13:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حسم فريقا الاتحاد السكندري المصري والحكمة اللبناني صدارة المجموعتين الأولى والثانية، في بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، التي تقام بصالة ((مبادلة آرينا)) بالعاصمة أبوظبي، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم اتحاد الإمارات لكرة السلة ونادي الوحدة، وغلوبال أكتيف سبورتس، وتختتم منافساتها بعد غد الأربعاء.

وحقق الاتحاد السكندري انتصاره الثاني في دور المجموعات بعدما تخطى الكويت الكويتي، أحد أبرز المنافسين على اللقب، ضمن مباريات الجولة الثانية بنتيجة 108 - 104، بعد التمديد لوقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 90-90.

ونجح فريق الحكمة اللبناني، في ضمان صدارة المجموعة الأولى، بتغلبه على الفتح الرباطي المغربي بصعوبة بفارق 4 نقاط وبنتيجة 82 - 78 محققاً فوزه الثاني على التوالي، ليحصد 6 نقاط ويتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وشهدت مباريات الجولة الثانية للبطولة منافسة قوية وإثارة خلال مبارياته، ولم تحسمها إلا الأشواط الإضافية في مباراتين، مما يؤكد على صعوبة المنافسة في ظل مشاركة الفرق الثمانية بأفضل العناصر ولاعبين محترفين على أعلى مستوى.

وحرم فارق نقطة واحدة فريق الوحدة الإماراتي من تذوق طعم الانتصار، بعدما خسر أمام البشائر العماني 101 - 102، إذ شهد اللقاء التعادل في الوقت الأصلي 88-88، وقدم الوحدة أداء قوياً وكان نداً شرساً للفريق العماني، ورغم نجاح ((العنابي)) وتألق لاعبه المحترف ماريون غوردون إلا أن الفريق لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه في الربعين الأول والثاني، إلى أن نجح لاعبي البشائر في إدراك التعادل والذهاب لشوط إضافي حسمه لصالحه بفارق نقطة.

وعوض الكرخ العراقي خسارته في الجولة الأولى، بفوز على منتخب الإمارات 106 - 88 لينافس على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الأولى.

وتقام غداً، الثلاثاء، مباراتا الدور نصف النهائي، إذ يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ويواجه أول المجموعة الثانية، ثاني الأولى، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية على اللقب بعد غد الأربعاء.

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