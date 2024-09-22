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فتيات الإمارات يدشنّ مشوارهن بـ «عربية الغولف» في تونس اليوم

9/22/2024 7:13:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يدشن منتخبا الإمارات للسيدات وفتيات الغولف مشوارهما اليوم، في منافسات البطولة العربية الخامسة للسيدات، والثالثة للفتيات تحت 16 سنة، المقامة بملعب ((غولف ذو ريزيدزنس)) بقمرت في العاصمة التونسية تونس، والتي ينظمها الاتحاد العربي للغولف، تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية التونسية، بمشاركة نخبة منتخبات الجنس اللطيف يمثلن 11 دولة عربية على صعيد القارة الآسيوية والدول في القارة الأفريقية.

منتخبات

يمثل الإمارات في هذا المحفل العربي منتخب السيدات المكون من اللاعبات انتصار ريش، وفيّ البلوشي، وجيمي كاميرو، ومنتخب الفتيات المكون من اللاعبات سارة أبوبكر، وآسيا سليم، وأنكا ماتيو.

ووفق نظام البطولة تتضمن منافسات البطولة منافسات ((البنين)) بفئة الشباب تحت 18 سنة بنسختها الثالثة والعشرين إلى جانب بطولة الناشئين تحت 16 سنة، وستقام منافستهما خلال الفترة من 25 ولغاية 29 سبتمبر الجاري، والعودة إلى أرض الإمارات في الـ 30 من الشهر الحالي.

طموح

وتخوض بنات الإمارات منافسات البطولة في سعيهن لتحقيق أفضل النتائج، كما هو الحال عند بقية المنتخبات المشاركة، وسط منافسة ساخنة بين أكثر من 60 لاعبة يتنافسن على ألقاب منافسات الفرقي والفردي.

وكان منتخب فتيات الإمارات قد خضع خلال تحضيراته النهائية بتونس لحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب فيصل السرغيني وبحضور خالد الشامسي رئيس الوفد وأكرم سكيك مدير الاتحاد، وامتدت كل حصة إلى 4 ساعات للاطمئنان على جهوزيتهن لهذا الحدث العربي.

على جانب آخر، شهد ملعب البطولة صباح أمس الأحد الاجتماع الفني للبطولة بحضور ممثلي المنتخبات من الجهازين الفني والإداري، تم خلاله اعتماد أهلية اللاعبات المشاركات والاطلاع على نظام ولوائح البطولة الفنية والتنظيمية.

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