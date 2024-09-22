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4 قتلى بإطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية

9/22/2024 7:13:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل 4 أشخاص وأصيب العشرات بجروح في عملية إطلاق نار جماعي نفّذها أكثر من مسلّح في ولاية ألاباما الأمريكية، وفق ما أفادت به الشرطة.

وقال ضابط الشرطة ترومان فيتجيرالد لوسائل الإعلام المحلية، قرابة الحادية عشرة قبيل منتصف ليل السبت - الأحد: ((نعتقد أن عدداً من المسلحين أطلقوا النار على مجموعة من الناس)) في مقاطعة فايف بوينت ساوث بمدينة برمنغهام، وفقاً لما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).

وأوضح أن عناصر الشرطة عثروا على اثنين من الذكور وامرأة مصابين بطلق ناري على رصيف في الشارع، مشيراً إلى أن الثلاثة أُعلنت وفاتهم في المكان، وأُعلنت وفاة شخص رابع في المستشفى. وأشار إلى أن العشرات أصيبوا بجروح في الحادث، حياة 4 منهم في خطر.

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