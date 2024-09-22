بريطانيا تلوح بعقوبات لمواجهة عنف المستوطنين في الضفة الغربية

قال الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمس، إن بريطانيا ستبقي قيد المراجعة فرض عقوبات جديدة محتملة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر، مضيفاً أنه يشعر بالقلق إزاء الأفعال التي تؤدي إلى تأجيج التوتر.

وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في فبراير ومايو هذا العام بسبب ارتكاب جماعات متطرفة من المستوطنين أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار لامي إلى أن الحكومة الجديدة سوف تتبنى نهجاً مماثلاً، وقال إن فرض عقوبات أخرى أمر ممكن. وتولى لامي منصب وزير الخارجية في يوليو بعد فوز حزب العمال في الانتخابات. وأضاف عن عنف المستوطنين: ((نحن قلقون جداً من سلوك التصعيد، وقلقون جداً من تأجيج التوتر)). وقال لامي: ((أنا واضح تماماً. إذا وجب علينا اتخاذ إجراء، فإننا سنتخذه. أجري مناقشات مع شركائنا من دول مجموعة السبع بشكل خاص والشركاء الأوروبيين بشأن هذا الأمر)). ومضى قائلاً: ((لن أعلن عقوبات إضافية اليوم، لكن هذا الأمر قيد المراجعة الدقيقة... أشعر بقلق عميق جداً)).