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فيضانات وانزلاقات أرضية في اليابان

9/22/2024 7:13:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسببت فيضانات وانزلاقات أرضية بمصرع شخص وفقدان 11 آخرين، على الأقل، وسط اليابان، فيما تعمل فرق الإنقاذ، منذ أمس، في شبه جزيرة نائية سبق أن تعرضت لأضرار إثر زلزال كبير هذا العام.

في مدينة واجيما، سقطت شجرة ضخمة على جسر فوق النهر الذي ارتفع منسوب مياهه إلى مستوى الأرض تقريباً.

شوهد الناس وهم يخوضون في الوحل لمحاولة انتشال السيارات المدفونة جزئياً، بينما غمرت مياه الفيضانات في أماكن أخرى مساكن الطوارئ التي بنيت لأولئك الذين فقدوا منازلهم في زلزال يوم رأس السنة الذي أسفر عن مقتل 318 شخصاً على الأقل.

تسببت الانزلاقات الأرضية في إغلاق الطرق ما أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ، وتم حث عشرات الآلاف من الأشخاص على الإخلاء. وارتفع منسوب الأنهار الموحلة في أناميزو، جنوب واجيما، حيث تساقط المزيد من المطر صباح أمس على المنازل المتضررة .

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