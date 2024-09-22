السودان.. ارتفاع حصيلة وفيات الكوليرا إلى 388 شخصاً

ارتفعت حصيلة ضحايا مرض الكوليرا في السودان إلى 388 حالة وفاة، وما يقارب 13 ألف إصابة، مع ارتفاع متوالٍ طوال الأسابيع الماضية، في وقت لا تزال العديد من التحديات تقف أمام الجهات المختصة للحد من انتشار المرض الذي التهم حتى الآن 9 من ولايات البلاد.

وعقد الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، اجتماعاً طارئاً أمس، استعرض فيه تقارير الوضع الوبائي للكوليرا والتدخلات من إدارات وزارة الصحة الاتحادية المختلفة.

وقال الوزير السوداني في إن الاجتماع ناقش الوضع الصحي الراهن بالولايات المتضررة بالكوليرا، وكشف عن تأثر 9 ولايات بالمرض هي (كسلا، القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض وسنار) بعدد 54 محلية. وأعلن أن جملة الإصابات بلغت 12896 إصابة، منها 388 حالة وفاة، لافتاً إلى حزمة من التدخلات لمكافحة الكوليرا، غير أنه أشار إلى تحديات ومشاكل تعترض العمل، مؤكداً على ضرورة زيادة تدخلات صحة البيئة والرقابة على الأغذية، والعمل على كلورة المياه، موجهاً بأهمية رفع الوعي بمخاطر الكوليرا وتفعيل أنشطة تعزيز الصحة، إلى تدخلات في إطار المكافحة.

وكشف وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم عن اجتماع عاجل للجنة العليا للطوارئ الصحية والإنسانية بمشاركة كل الجهات ذات الصلة للمساهمة في مكافحة الكوليرا وزيادة الاستجابة بالولايات، داعياً إلى توحيد الجهود والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، لافتاً أهمية دور المجتمع خاصة في الإصحاح البيئي والعمل على تحريكه، وأعلن عن حملة كبرى للاستجابة لوباء الكوليرا تمتد لشهر بالتعاون مع الشركاء.