ترامب: أمريكا ستصل إلى المريخ إذا فزت بالانتخابات

قال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة «ستصل إلى المريخ»، إذا فاز بالانتخابات التي ستعقد في نوفمبر المقبل، فيما جعلت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كامالا هاريس، من محاربة المخالفات التي ترتكبها الشركات الأمريكية جزءاً أساسياً من خطابها للناخبين، مشيرة خلال حملتها إلى «سجلها الحافل» في مواجهة الشركات الكبرى، وإلقاء اللوم على مصنعي المواد الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار.

وخلال تجمع انتخابي أجري في كارولاينا الشمالية تعهد بإرسال مركبة فضائية إلى المريخ إذا انتخب رئيساً. وقال: «نريد الوصول إلى المريخ بحلول نهاية ولايتي».

وأشار إلى أنه سيتحدث إلى الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة «سبيس إكس» والرئيس التنفيذي لها، في هذا الشأن.

وقبل 45 يوماً من الانتخابات الرئاسية، يطغى الغموض على أي إمكانية لتوقّع النتائج، في ظل احتدام المنافسة بين ترامب و كامالا هاريس، في عدد من الولايات السبع الرئيسية التي من المحتمل أن تحدّد الفائز.

ورغم أن نائبة الرئيس الحالي، جو بايدن، كانت قد وعدت بزيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء. لكنها «تحاول بهدوء وبشكل سري، الحصول على دعم تلك الشركات»، بالإضافة إلى أخذ المشورة والنصح من قادتها في مختلف القطاعات، وفقاً لتقرير «وول ستريت جورنال».

وحسب الصحيفة، فإن هاريس عرضت القليل من التفاصيل السياسية، لكن العديد من المديرين التنفيذيين يقولون إنهم «يرون انفتاحها على ملاحظاتهم كافياً في الوقت الحالي».

وتحدت هاريس، ترامب، عبر دعوته إلى مناظرة جديدة عبر في 23 أكتوبر إلا أن ترامب رفض.

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