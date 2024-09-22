إلى أين يتجه التصعيد في لبنان؟

يطرح التصعيد بين ((حزب الله)) وإسرائيل تساؤلات حول مستقبل المواجهة بين الطرفين، لا سيما أن التصعيد يعدّ الأوسع والأخطر منذ بداية المواجهات قبل 11 شهراً، فهل هو مقدمة لحرب، أم يكون عاملاً لتحريك المياه التفاوضية تحريكاً كبيراً، لإنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لتهدئة الوضع في لبنان؟.

قيام إسرائيل بتنفيذ هجمات دقيقة ضد البنى التحتية الرئيسة لـ ((حزب الله)) في العمق اللبناني، إلى جانب توغل بري محدود في الجنوب.

يؤشر إلى احتمال تنفيذ خطوات أخرى نحو حرب شاملة، لا سيما بعد تفجير أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية من بُعد، ويؤكد عدد من المحللين أن الهجمات الأخيرة ضد ((حزب الله))، خلقت ((فرصة نادرة)) لإسرائيل للتحرك بحزم ضد الحزب ومخزونه الهائل من الصواريخ الموجهة بدقة، إذ تعطلت أنظمة الاتصالات التابعة للجماعة، وتم اغتيال وإصابة عدد كبير من قادتها الميدانيين، وصرح مسؤولون إسرائيليون، في أكثر من مناسبة، عن توسيع قاعدة الحرب في لبنان، وتهديدات باحتمال الدخول برياً، وكذلك عدم وقف التصعيد مع أي هدنة قد يتم إقرارها في غزة، في ما يبدو أنه بمثابة دفع متعمد بعنف لإحداث مناخ متفجر، ينذر بتوسيع الحرب والمواجهات.

لكن الحزب صرح بأنه لن يقف مكتوف الأيدي، ومن هنا، فإن الأيام المقبلة قد تكون أكثر سخونة، لا سيما بعد تهديد الحزب بالرد على اغتيال قائد وحدة ((الرضوان))، إبراهيم عقيل. لكن البعض يلمّح إلى فقد القدرة الفورية على رد قوي.

مرحلة جديدة

رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أعلن قبل أسابيع أن الهدف من العمليات العسكرية ضد الحزب، هو إعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم في الشمال، غير أن الأمور أبعد بكثير مما يقوله نتنياهو، حيث إن النقاش في إسرائيل مؤخراً، أظهر توافقاً على تحويل الثقل العسكري نحو ((حزب الله))، حيث إن تل أبيب تستعد فعلياً لمرحلة جديدة من المواجهة القاسية مع الحزب، تستهدف قدراته الكبيرة بشرياً وعسكرياً.

حيث أطلقت تل أبيب خلال اليومين الماضيين، رسائل تصعيدية ميدانياً وديبلوماسياً، قبل 7 أسابيع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يستهدف نتنياهو اتساع نطاق الحرب، للحفاظ على بقائه السياسي، مستغِلاً انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية، فيما هدّد وزير الدفاع، يوآف غالانت، بأنّ ((الحزب)) سيدفع ثمناً متزايداً مع مرور الوقت.

ووسط هذا التصعيد والمواجهات العنيفة التي شهدتها الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف دولية من توسع الحرب، أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هيرتزوغ، أن بلاده لا تسعى إلى الدخول في حرب مع لبنان، فهل يكون التصعيد في لبنان، مفتاح الوصول إلى اتفاق في غزة؟

حيث إنه خلال الشهر الماضي، كان واضحاً أن مساعي الوساطة فشلت، وبسبب انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة في غزة، وبات لا يوجد مكان لمناورات كبيرة أخرى، اتجهت أنظار إسرائيل شمالاً، للمضي بتوسيع خططها الهجومية على جبهة غزة وجنوب لبنان، فهل هذا التصعيد سيكون عاملاً لتحريك المياهَ التفاوضيةَ تحريكاً كبيراً، لإنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟. بتقديم تنازلات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق، حيث غيرت أمريكا لأول مرة من نبرتها، وقالت إن الحرب في لبنان، في غير صالح إسرائيل.

تحركات

وتشهد المنطقة تحركات ديبلوماسية عربية وأوروبية وأمريكية كثيفة، انطلقت وتتركز مجدداً على احتواء ما تعتقد دول عدة بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية نحوه بجدية، ومن المرجح أن تسعى التحركات إلى تبريد الأجواء الساخنة، والتخفيف من حدة التهديدات، من خلال المحافظة على قواعد الاشتباك المعمول بها، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية عامة.

ويؤكد محللون أن اللجوء إلى الحلّ الدبلوماسي لا يزال متاحاً، وهو القبول بالمقترح الأمريكي، القائم على فصل الجبهتين، الجنوب وغزة، والذهاب إلى حل يحقّق الأمن المستدام، بتطبيق القرار 1701 من الجهتين، وهو ما تدعو إليه الجهات السياسية المحلية والدولية منذ أشهر.