قتلى بغارات إسرائيلية على غزة وتوغل جديد في رفح

قتل 21 فلسطينياً وأصيب آخرون، أمس، في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، في حين توغلت الآليات الإسرائيلية مجدداً وسط مدينة رفح جنوباً. وأفاد مصدر طبي بوصول 10 قتلى و15 جريحاً إلى شهداء الأقصى جراء إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة الحكر بمدينة دير البلح (وسط). وأشار المصدر إلى إصابة عدد آخر من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية في محيط شارع البركة بالمدينة ذاتها.

وفي خان يونس جنوبي القطاع أفاد مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي بوصول 3 قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شمال مدينة رفح. كما قتل 5 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة خزاعة شرقي خان يونس، وأفاد شهود عيان بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة كفر قاسم التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

غاز سام

أصيب العشرات من طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)) في مخيم الجلزون شمال رام الله بالاختناق بالغاز السام. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا)) - بأن قوات إسرائيلية أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه مدرستي الأونروا للذكور والإناث المقامتين على مدخل المخيم، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بالاختناق، واندلعت مواجهات في المكان.

كما أغلقت قوات إسرائيلية حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم جنوب مدينة غزة حيي الشيخ عجلين وتل الهوى جنوب غرب المدينة بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي جنوب تل الهوى. وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة انفجارات عنيفة وقصفاً مدفعياً وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية في مناطق التوغل بالحي.

وفي جنوب قطاع غزة، توغلت الآليات الإسرائيلية مجدداً في محيط مدارس العرب شمال مدينة رفح، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف بمخيم الشابورة وحي الجنينة وسط وشرق المدينة، بحسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجيش الإسرائيلي واصل عمليات نسف وتدمير المباني السكنية شرق وغرب مدينة رفح، حيث سمعت أصوات انفجاراتها العنيفة في محافظة خان يونس جنوباً.