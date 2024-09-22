مقتل 51 وإصابة 12 خلال انفجار منجم فحم بإيران

لقي 51 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب 12 آخرون في انفجار بمنجم للفحم ناجم عن تسرب للغاز في إقليم خراسان الجنوبي، بينما لا يزال 20 شخصاً محاصرين داخل المنجم.

وقال محمد علي أخوندي، مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة خراسان الجنوبية، إن انفجار الغاز في منجم ((معدنجو)) بمدينة طبس في محافظة خراسان الجنوبية، أدى إلى مقتل 51 عاملاً، ووفقاً لما ذكرته وكالة ((مهر)) الإيرانية.

وأضاف: ((وقت وقوع الانفجار، كان 69 عاملاً يعملون في البلوك C وB من منجم الفحم هذا في طبس)).

وأوضح أن الانفجار الذي وقع في المنجم لم يكن حريقاً أو تدمير جدران شديدة، وأوضح أن انبعاث غاز الميثان في الأنفاق تسبب في اختناق القوات الموجودة بمنجم الفحم.

وقع الانفجار حوالي الساعة التاسعة مساء السبت، عندما كان هناك 69 عاملاً في المكان، إثر تسرّب غاز الميثان، ما أدّى إلى الانفجار في كتلتين من المنجم.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، قدّم الرئيس مسعود بزشكيان تعازيه لعائلات الضحايا، قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمر بإجراء تحقيق في الحادث.

كما أعرب عن أسفه قائلاً ((للأسف، علمنا أن حادثاً وقع في أحد المناجم المحلية في طبس، وأن عدداً من مواطنينا فقدوا حياتهم. أتقدّم بأحرّ التعازي لعائلاتهم المحترمة)).

من جهته، قال الهلال الأحمر الإيراني إنّ عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنجم، حيث لا يزال بعض العمّال عالقين.

غير أنّ وكالة ((إرنا)) نقلت عن المدعي العام المحلي علي نسائي قوله إنّ ((تراكم الغاز في المنجم)) جعل عمليات البحث صعبة. وأضاف ((حالياً، الأولوية هي لتقديم المساعدة للمصابين وانتشال الأشخاص من تحت الأنقاض)).