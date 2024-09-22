قصف روسي على خاركيف وإسقاط عشرات المسيّرات

أوقع هجوم روسي ليلي على مبانٍ سكنية في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا، 21 جريحاً، بينهم ثلاثة قصّر، تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً، فيما أكدت موسكو أنها لن تشارك في أي اجتماع متابعة لـ((قمة سويسرا)) للسلام.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس، أن القوات الروسية أطلقت خلال الليل صاروخين و80 مسيّرة، تم إسقاط غالبيتها. وكتب الحاكم الإقليمي لخاركيف، أوليغ سينيغوبوف، على تطبيق ((تلغرام))، أمس ((أصيب 21 شخصاً بجروح، بينهم فتاة في الـ 17 من العمر، وطفلة في الثامنة من العمر))، مضيفاً أن ثمانية أشخاص أدخلوا إلى المستشفى، بينهم اثنان في حالة خطرة.

ووقعت الضربة مساء السبت، في أحد أحياء خاركيف، في شمال شرقي أوكرانيا، المدينة القريبة من الحدود مع روسيا، وكانت تضم 1.4 مليون نسمة قبل الحرب. وكان عشرات السكان نائمين عند وقوع الضربة، بينما لحقت أضرار بمبنيين سكنيين آخرين.

وتتعرّض خاركيف بشكل دوري للقصف منذ بدء الغزو الروسي مطلع عام 2022، وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن روسيا ((استهدفت مبنى سكيناً عادياً بقنابل جوية)).

هدف ميداني

وأكد رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريخوف، الذي حضر إلى المكان، أن الهدف كان مدنياً. وقال: ((لا يوجد جنود هنا))، مضيفاً: ((في كل يوم، وكل ليلة، تتعرض خاركيف لضربات)).

وفي وسط البلاد، أعلنت السلطات المحلية أن عشرات من المنازل، أصبحت من دون كهرباء في منطقة بولتافا، التي تبعد نحو 350 كيلومتراً جنوب شرقي كييف، في أعقاب هجمات شنتها طائرات مسيرة روسية ليل السبت الأحد، على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية. وكتب فيليب برونين، حاكم المنطقة على ((تلغرام))، أن المهندسين يعملون على استعادة الكهرباء، مضيفاً أن لحسن الحظ، لم يسفر ذلك عن سقوط أي إصابات.

في المقابل، قالت وزارة الطوارئ الروسية، أمس، إن رجل إطفاء قُتل في هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة في منطقة لوغانسك، التي تسيطر عليها روسيا في شرقي أوكرانيا. وذكرت الوزارة عبر ((تلغرام))، أن مواد متفجرة كانت تحملها الطائرة المسيّرة، انفجرت عندما كان فياتشيسلاف غلاغونوف (33 عاماً)، يشارك في إطفاء حريق نجم عن سقوط طائرات مسيرة في منطقة نوفوايدار. وأضافت أن اثنين آخرين من رجال الإطفاء أصيبا.

وجاءت هذه التطورات الميدانية، بعد ساعات على إعلان موسكو أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي 5 مقاطعات روسية. وقالت الوزارة ((خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة، ضد أهداف على الأراضي الروسية))، بحسب ما ذكرته وكالة ((سبوتنيك)) الروسية للأنباء. وأضافت الوزارة أنها لن تشارك في أي اجتماع لمتابعة نتائج قمة السلام التي نظمتها سويسرا في يونيو الماضي، واصفة العملية بأنها ترقى إلى حد ((الاحتيال)). ولم توجه دعوة لروسيا لحضور القمة، التي شاركت فيها وفود أكثر من 90 دولة، ورفضتها موسكو، على اعتبار أنها دون معنى من دون مشاركتها.

وقال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، إنه يأمل في تنظيم اجتماع لمتابعة القمة بحلول نهاية العام بمشاركة روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تطبيق ((تلغرام)): ((هذه العملية في حد ذاتها، لا علاقة لها بالتوصل لتسوية... إنها مظهر آخر من مظاهر الاحتيال)).

وأضافت أن أوكرانيا وداعميها الغربيين ((لا يفكرون في السلام))، مشيرة إلى التوغل الأوكراني في منطقة كورسك بجنوبي روسيا الشهر الماضي، ومناشدات زيلينسكي المتكررة للحصول على صواريخ بعيدة المدى من الغرب.