غوتيريش يحذّر من تحويل لبنان إلى «غزة أخرى»

تبادل ((حزب الله)) وإسرائيل التهديدات، في أعقاب تصعيد كبير بين الطرفين، خلاله الحزب حيفا، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، فيما وسّعت إسرائيل استهدافاتها إلى شمال نهر الليطاني وحولت المنطقة إلى ساحة حرب، بغياب أي أفق لوقف الحرب قبل انتهاء حرب غزة. فيما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مخاطر تحويل لبنان إلى ((غزة أخرى)) في خضم تصعيد للأعمال العدائية بين إسرائيل و((حزب الله)).

وقال غوتيريش، في تصريح لشبكة ((سي إن إن)) الإخبارية الأمريكية قبل يومين من موعد انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: ((ما يثير قلقي (هو) خطر تحويل لبنان (إلى) غزة أخرى)). في إشارة إلى القطاع الفلسطيني، حيث تدور منذ أكتوبر الماضي حرب مدمّرة بين إسرائيل وحركة ((حماس)).

ضربات

وتدفع إسرائيل باتجاه الحل العسكري ومضاعفة التصعيد. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أن تل أبيب وجّهت ((سلسلة من الضربات لـ(حزب الله)))، مؤكداً ((تصميمها)) على إعادة السكان الذين نزحوا من مناطقها الشمالية الحدودية مع لبنان منذ بدء النزاع مع الحزب قبل نحو عام.

وقال نتانياهو في بيان: ((وجهنا في الأيام الأخيرة سلسلة من الضربات لـ(حزب الله) لم يكن يتوقعها أبداً. إذا لم يكن (حزب الله) قد فهم الرسالة، فأنا أؤكد لكم أنه سيفهم الرسالة)) بعد هذه الضربات)).

وشدد على أنه ((لا يمكن لأي دولة أن تتساهل مع الهجمات على مواطنيها وعلى مدنها. نحن، دولة إسرائيل، لن نتساهل مع ذلك أيضاً))، فيما لوح ((حزب الله)) بالدخول في ((مرحلة جديدة)) من القتال مع إسرائيل، عنوانها معركة ((الحساب المفتوح))، وذلك بعد اغتيالها قادة ((قوة الرضوان))، وهي وحدة النخبة في الحزب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب نحو 290 هدفاً، بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ التابعة لـ((حزب الله))، وتوعد بـ((ضربات مستمرة أكثر حدة)).

وساهم هذا التصعيد العسكري المباشر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والذي جاء بعد ((هجمات البيجر)) الإلكترونية التي طالت أعضاء الجماعة في كافة أنحاء لبنان، في تزايد مخاوف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إزاء خطر اندلاع حرب شاملة، لكنها تأمل في استخدام الضغط العسكري الإسرائيلي المتزايد على الحزب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح بإعادة المدنيين إلى ديارهم على جانبي الحدود الإسرائيلية -اللبنانية، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون لموقع ((أكسيوس)).

وفي بيان أصدره مكتبه، قال وزير الدفاع يوآف غالانت: ((بدأ (حزب الله) يعاني تأثير)) القدرات العسكرية الإسرائيلية، ((ويشعرون بأنهم يتعرضون للملاحقة)). وأكد أن العمليات العسكرية ((ستستمر حتى نصل إلى نقطة يمكننا فيها ضمان العودة الآمنة لمجتمعات شمال إسرائيل إلى ديارها)). وتابع: ((هذا هو هدفنا، وهذه هي مهمتنا، وسنستخدم الوسائل اللازمة لتحقيقها)).

تحذير

في الأثناء، حذر المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أمس، من أن التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل، في إشارة إلى التطورات الأخيرة بين تل أبيب و((حزب الله)).

وقال في مقابلة مع شبكة ((إي بي سي)) الأمريكية، إنه لا يعتقد أن تصعيد الصراع عسكرياً يصب في مصلحة إسرائيل. كما تابع أن بلاده أخبرت الإسرائيليين بهذا الموقف، قائلاً: ((هذا ما نقوله مباشرة لنظرائنا الإسرائيليين)). كذلك دعا مرة أخرى إلى التوصل إلى حل دبلوماسية للصراع، في اعتبار أن توسعه يعني حرباً شاملة. وأشار موقع ((أكسيوس)) الأمريكي، إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تبحثان عن سبل لفصل ((حزب الله)) عن حركة ((حماس))، فعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية، التي بذلتها إدارة بايدن على مدى الشهور الماضية، فإن ((حزب الله)) لم يوافق على أي اتفاق لوقف القتال الحالي مع إسرائيل قبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

محادثات

وأشار الموقع، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ومستشاري بايدن بريت ماكجورك، وآموس هوكستين، أجروا عدة مكالمات مع نظرائهم الإسرائيليين، يومي السبت والأحد.

ومن المتوقع أن يصل آموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأمريكي بايدن إسرائيل، اليوم الاثنين، في محاولة لتجنب المزيد من التصعيد بين تل أبيب وجماعة ((حزب الله)). كما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، إلغاء رحلته إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب التطورات المرتبطة بالغارات الإسرائيلية على لبنان. وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، إن إدارة بايدن طلبت من تل أبيب، الامتناع عن اتخاذ إجراءات مثل الهجوم البري، أو الضربات الجوية واسعة النطاق في المناطق المدنية، التي قد تؤدي إلى تصعيد الصراع إلى حرب ووقف الجهود الدبلوماسية.