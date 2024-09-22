تخريج أول دفعة من دبلوم «أوصياء التركات»

احتفى معهد دبي القضائي، بالتعاون مع محكمة التركات في محاكم دبي، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي دبلوم ((أوصياء التركات))، الذي يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات وتحديداً إمارة دبي في تعزيز منظومة العدالة وتمكين المنتسبين من امتلاك الأدوات والمعارف اللازمة بالقوانين والأنظمة المتبعة وفق أعلى المعايير القانونية.

وشهد حفل التخريج القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي، حيث أتيحت الفرصة لهما للاطلاع على ما حققه المنتسبون من تقدم ملموس في مجال إدارة التركات.

وقالت ابتسام البدواوي: ((يمثل تخريج الدفعة الأولى من دبلوم أوصياء التركات نقطة تحول استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا في تأهيل كوادر متخصصة قادرة على أداء مهام الوصاية على التركات بكفاءة، بما يواكب رؤية دبي في تطوير نظام قضائي عالمي المستوى)).

جهود

وقال القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات: إننا نحتفي بتخريج أول دفعة من ((دبلوم أوصياء التركات)) في خطوة تعد نقلة نوعية ضمن مسيرتنا المستمرة لتعزيز كفاءة واحترافية الكوادر الداعمة للهيئات القضائية في إمارة دبي، ويأتي هذا الدبلوم التزاماً منا بتقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة قادرة على معالجة التحديات المرتبطة بإدارة التركات وفقاً لأعلى المعايير الدولية.