عبدالله الهاشمي.. يتحدى «الصمم» بالعمل والإنجاز

سعى عبدالله خالد الهاشمي، الذي يعمل اليوم مساعداً إدارياً في إدارة الخدمات والصيانة، في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى تغيير نفسه استناداً إلى حكمة تقول إنه ((إذا كان تغيير الواقع مستحيلاً، فلا بد للإنسان أن يبادر إلى تغيير نفسه للتكيف معه)).

وتعود قصة عبدالله إلى أنه قبل أن يتجاوز عامه الأول، أصيب بحمى شديدة، كادت تودي بحياته، ولم تغادر جسمه إلا بعدما سببت له تلفاً في العصب السمعي، ليصبح محروماً من حاسة السمع، كأنه في سجن عميق، لكنه بعد فترة ومن خلال الدعم الأسري تمالك نفسه، حيث تربى على رفض الاستسلام للمحنة، والتحق بالدراسة حتى حصل على الثانوية العامة، وعمل بعدئذ متطوعاً في وزارة تنمية المجتمع لمدة ستة أشهر، حيث تعلم لغة الإشارة وتدرب على أساسيات الحاسوب، وواصل دراسته حتى تخرج في الجامعة حاصلاً على بكالوريوس في علم الاجتماع.

وعلى الرغم مما أبداه من كفاءة وما أظهره من حرص على التعلم، لا يرجع عبدالله الفضل لنفسه، إذ يؤكد أن معلمته ((عبير الشحي)) كان لها دور كبير في تعضيده، كما يشير دائماً إلى الاهتمام الكبير الذي حظي به من موظفين في وزارة تنمية المجتمع، حيث ساعدوه على تحطيم جدران الصمت، وشجعوه على استكمال دراسته حتى انخراطه في سوق العمل.

ولم يقتصر اهتمامه على الدراسة، إذ انضم إلى نادي دبي لأصحاب الهمم، وأصبحت له حياة اجتماعية زاخرة بالأصدقاء والزملاء والمعلمين، الذي يؤكد أن بعضهم أسدى له جميلاً كبيراً، إذ اهتموا برفع روحه المعنوية وتسليحه بالإصرار على التحدي. وكذلك، انضم عبدالله إلى نادي ((مركز بولينج دبي))، وأصبح لاعباً في منتخب أصحاب الهمم، وشارك ممثلاً لدولة الإمارات في بطولات عالمية، لكنه توقف لبعض الوقت عن هذا النشاط لانصباب تركيزه على الدراسة.

وفي العمل لم يكتف عبدالله بأن يكون موظفاً عادياً يؤدي مهام عمله، ويلتزم بساعات الدوام فحسب، بل شارك في قسم الإعلام بالإدارة العامة للإقامة، كما أشرف على تقديم دورات تدريبية حول لغة الإشارة في هيئة تنمية المجتمع بدبي.

ويرى عبدالله أن ما فعله ليس إنجازاً كبيراً كما يقول البعض، فكل ما في الأمر أنه قرر مواجهة ظروفه والانتصار عليها، وقد ساعده في ذلك أصدقاء مخلصون آمنوا به، لافتاً إلى الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لأصحاب الهمم، وتذليل الصعوبات أمامهم، وصولاً إلى جهود وزارة تنمية المجتمع، فيما يخص دعمهم وتمكينهم للاستفادة من قدراتهم.

ولا تتوقف طموحاته عند هذا الحد، إذ يعتزم استكمال دراسته العليا، والمشاركة في الأولمبياد العالمية للبولينج وحصد المركز الأول لوطنه الإمارات، مؤكداً أنه يرى الحياة سلسلة من التحديات التي لا يجتازها إلا الأقوياء.