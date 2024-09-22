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«طرق دبي» تطرح 103 فرص عمل للمواطنين في «رؤية الإمارات»

9/22/2024 7:13:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشارك هيئة الطرق والمواصلات بدبي في معرض (رؤية الإمارات للوظائف 2024) من 24 إلى 26 سبتمبر من خلال توفير 83 وظيفة في مختلف التخصصات المهنية والإدارية، والتي تغطي مسارات مهنية متخصصة عدة، وهي: (مسار القادة، المسار التقني التخصصي، المسار الهندسي، مسار التفتيش المرن، مسار الدعم المساند)، و20 وظيفة مخصصة للمسار السريع للمهندسين، الذي تم إطلاقه في وقت سابق هذا العام. علماً أنه سيتم إجراء مقابلات فورية للباحثين عن العمل من قبل مديري الإدارات والأقسام المعنيين أو المختصين خلال فترة المعرض تمهيداً للالتحاق بالوظائف المرشحين لها لاحقاً.

كما سيتم طرح واستعراض برامج تدريبية للطلبة مثل: الابتعاث، التدريب العملي، تمكين، وأجيال. وهي برامج تتوافق مع متطلبات وظائف المستقبل القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتسعى الهيئة من خلالها إلى تأهيل وتدريب الطلبة المواطنين من خريجي الجامعات والكليات الجدد وإلحاقهم بالعمل في الهيئة، بهدف توفير كوادر مواطنة مدربة ومؤهلة للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

مشاركة

وتهدف الهيئة من خلال المشاركة في معرض (رؤية الإمارات للوظائف 2024) إلى تعزيز استراتيجية التوطين من خلال جذب وتأهيل الخريجين والمواهب الإماراتية، وتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم، فضلاً عن تشجيعهم على تطوير خبراتهم وتوسيع دائرة علاقاتهم وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من توجيه وأدوات للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات، وسيساهم المعرض في تعزيز قاعدة بيانات الهيئة بكوادر وطنية مؤهلة لاستقطابهم لسد الشواغر المستقبلية، وإدراجهم في برامج تدريبية تصقل مهاراتهم المهنية والفنية.

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