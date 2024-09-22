«التمويل المناخي» أبرز محاور قمة الاقتصاد الأخضر في دورتها العاشرة

تنطلق، في الثاني من الشهر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار ((تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور)).

وتحظى هذه الدورة التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بأهمية خاصة لقضية التمويل المناخي ضمن محاورها الأساسية هذا العام، بوصفه عاملاً أساسياً لتعزيز المرونة المناخية، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمختصين في مجال التمويل الأخضر من مختلف أنحاء العالم.

منصة رائدة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: ((رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كدعامة أساسية للحراك المناخي العالمي ومنصة رائدة للحوار في مختلف قضايا الانتقال الأخضر، حيث تبني الدورة العاشرة من القمة على مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي.

وأشار إلى أنه من أبرز ما نتج عن ((COP28)) اتفاق الإمارات التاريخي الذي حدد مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي يتضمن خطة عمل طموحة وشاملة، وتضمن عدداً من القرارات المهمة من بينها إطلاق ((إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية))، الذي يهدف إلى دعم إجراءات التكيف مع تداعيات تغير المناخ على المستوى العالمي عبر مسارات محددة عدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة المرنة مناخياً.

التمويل المناخي

وأضاف معاليه: تولي القمة أهمية خاصة لموضوع التمويل المناخي كأداة مهمة لبناء مستقبل أخضر ومرن وعادل من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لردم الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً، وانسجاماً مع الجهود المحلية والعالمية لتوظيف آليات التمويل لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وشهد مؤتمر ((COP28)) إطلاق دولة الإمارات صندوق ((ألتيرا)) الذي يستهدف إيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة. ويخصص هذا الصندوق نحو 92 مليار درهم ((25 مليار دولار)) لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد مرن ومحايد مناخياً، وأكثر من 18 مليار درهم ((5 مليارات دولار)) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي في البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.

الحياد الكربوني

وقال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة ((اتحاد إسكو)): تتسارع الخطى في دبي لتحقيق الحياد الكربوني من خلال اعتماد حلول الطاقة المبتكرة، حيث تؤمن الشركة بأن كل عملية إعادة تأهيل للمباني وتركيب للطاقة الشمسية نقوم بها تمثل خطوة جديدة نحو مدينة تتفوق اقتصادياً، وتقود الجهود البيئية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي.

وقالت فلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لمجموعة شلهوب: ((تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتنا في مجموعة شلهوب، حيث يؤكد تقريرنا عن الاقتصاد الدائري التزامنا الثابت بنماذج الأعمال المستدامة، لذا نسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040. وفي قطاع عالم الأزياء الديناميكي، الذي يعتبر مسؤولاً عن حوالي 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، لم يعد تبني المبادرات التي تركز على الاقتصاد الدائري مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية.