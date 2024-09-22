تحسّن الانتباه وتزيد التركيز.. مدارس خاصة تطلق حملة توعية بأهمية «وجبة الإفطار»

أطلقت العديد من المدارس الخاصة حملة توعية تشمل ندوات وورش عمل تستهدف الطلاب وأولياء الأمور، لشرح فوائد تناول وجبة الإفطار، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية هذه الوجبة في تحسين التحصيل الدراسي وضمان استعداد الطلاب ليومهم الدراسي بكل نشاط وحيوية، حيث أكدت العديد من الدراسات العلمية أن الوجبة المتكاملة تلعب دوراً حيوياً في تحسين الأداء الذهني والبدني للطلاب، وتعدّ أساساً للنجاح الأكاديمي.

وفي دراسة نشرتها مجلة علمية، تم تحليل بيانات أكثر من 25 ألف طالب من 15 دولة مختلفة، بما في ذلك اليابان، ألمانيا، كندا، والبرازيل، أظهرت الدراسة أن الطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام حققوا أداءً أكاديمياً أفضل بنسبة تتراوح بين 12 % و18 % في المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم والقراءة مقارنة بزملائهم الذين يتخطون وجبة الإفطار، كما بينت الدراسة أن الطلاب الذين يتناولون الإفطار كانوا أكثر قدرة على الحفاظ على التركيز والانتباه طوال اليوم الدراسي بنسبة %20، وتحسنت مشاركتهم في الأنشطة الصفية بنسبة بلغت 15 % مقارنة بمن لا يتناولون الإفطار.

ومن جهتها، قالت سارة لويس، مديرة المرحلة الابتدائية في مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، إن مدرستها تحرص على إرسال رسائل إلكترونية لأولياء الأمور تحثهم فيها على أهمية تناول أبنائهم لوجبة الإفطار، موضحة أن هذه الوجبة تسهم في تنشيط عملية الأيض وتجديد الطاقة بعد فترة الصيام خلال الليل، وتوفر العناصر الغذائية الأساسية والجلوكوز اللازمين للتعلم والنشاط البدني، وأضافت لويس أن إهمال وجبة الإفطار قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة وضعف التركيز والانزعاج، مما يؤثر سلباً على عملية التعلم.

بدورها، أكدت جانسي جوسي، مسؤولة العيادة المدرسية في مدرسة نيو دون، على أهمية اختيار الأطعمة الصحية والمتوازنة كجزء من وجبة الإفطار، لافتة إلى أن مدرستها تحرص على توعية الطلبة بشكل يومي حول وجبه الإفطار، وأشارت إلى أن الطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بالتعب خلال ساعات الدراسة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تحصيلهم الدراسي.

وقالت المعلمة ياسمين زهرة، متخصصة في التعليم الأساسي، إن وجبة الإفطار ليست فقط غذاء للجسد، بل هي أساس لتحقيق النجاح الأكاديمي، ومن خلال تجربتها في التعليم، لاحظت جمال أن الطلاب الذين يتناولون الإفطار بانتظام يكونون أكثر نشاطاً وقدرة على استيعاب الدروس، وأكثر تفاعلاً مع المعلمين والزملاء.

وأوضحت المعلمة هدى ربيع أن الجهود المستمرة التي تبذلها المدارس لتأكيد أهمية وجبة الإفطار كجزء أساسي من الروتين اليومي للطلاب تُعتبر خطوة حيوية، مشيرة إلى أن التعاون بين المدارس وأولياء الأمور في هذا الجانب هو أمر ضروري لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم قدرات الطلاب، وتساعدهم في تحقيق التفوق الدراسي.