الإمارات والسعودية.. أخوة راسخة وعلاقات استثنائية

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ 94 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، ويعكس هذا اليوم أفراح السعودية الوطنية ومسيرة الإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة في جميع المجالات، تحت شعار ((#معاً -أبداً))، في تأكيد على روح الأخوة والصداقة والمحبة، وتتوشح العديد من المعالم البارزة في دولة الإمارات بألوان العلم السعودي احتفاءً بالمناسبة، وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات الاحتفالية في عدد من المواقع لمشاركة السعوديين أفراحهم.

نموذج فريد

وترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات ثنائية استثنائية راسخة، تشكل نموذجاً فريداً للأخوة الراسخة، المبنية على حسن الجوار والمصالح المشتركة، إذ يجمع بين البلدين أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة التي تكللت بمسيرة حافلة بالعطاء والعمل المشترك، وبات مرجعاً للعمل العربي المشترك في سبيل تعزيز أسس الاستقرار وتنمية وازدهار الشعوب، وأحد أهم مرتكزات التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مسيرته ودعم العمل الخليجي العربي المشترك.

شراكة استراتيجية

وتستند الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين إلى أسس تاريخية صلبة، تعززها روابط المصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والمصالح في التعامل مع جميع القضايا الخليجية والعربية والعالمية، ويعد التحالف بين البلدين من أقوى التحالفات العالمية اقتصادياً، يضع البلدين في مكانة متميزة على خريطة التحالفات العالمية، إذ ترتبطان بعلاقات تاريخية بفضل جهود قيادة البلدين، وحرصها على نهج التنسيق والتعاون المستمر بين البلدين، وانتقلت العلاقات الثنائية بين الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، إلى الشراكة الاستراتيجية الكاملة.

علاقات تاريخية

وتترجم العلاقات التاريخية الكبيرة بين البلدين والشعبين الشقيقين الانسجام في المواقف المختلفة، حيث تتشارك الدولتان وتتعاونان بشكل مستمر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، والتطلعات والرؤى المستقبلية الواحدة والهادفة إلى توفير كل سبل الاستقرار والرخاء لما فيه الخير لقيادة وشعبي البلدين الشقيقين.

وشهدت العلاقات بين الدولتين الشقيقتين في السنوات الأخيرة، تطوراً هائلاً وتقدماً كبيراً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في كلا البلدين، انطلاقاً من ثوابت تدعم الأمن والسلم الدوليين وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تعاون مشترك

وحرصت الإمارات والسعودية على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين، وتعزيز الروابط التي تمثل قاعدة صلبة لبناء المزيد من مسارات التعاون بما يخدم أهداف التنمية الشاملة بين البلدين ويعزز الروابط المشتركة بينهما في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأسهمت العلاقات الثنائية بين البلدين في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، خصوصاً وأن تاريخهما يزخر بالعديد من المبادرات لتسوية الخلافات العربية أو لدعم الدول العربية، حيث تحملا العبء الأكبر في التصدي لكل أشكال التدخلات الإقليمية في الشأن العربي ومحاولات زعزعة أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، كما لعبا دوراً بارزاً في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ونالت تلك الجهود تقدير المجتمع الدولي أجمع.

مجلس التنسيق

وجاء تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تعزيزاً للرؤية المشتركة بين البلدين، بهدف تكثيف التعاون الثنائي بينهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إذ تعد الرؤية المشتركة بين البلدين ركيزة أساسية لمسيرة التعاون المشترك نحو تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بما يحقق الخير والرفاهية لشعبي البلدين، ومواجهة التحديات في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وشكل هذا التعاون المشترك عبر التاريخ ضمانة قوية للأمن القومي الخليجي والعربي بوجه عام، بالنظر إلى تطابق وجهات نظر البلدين الشقيقين تجاه مجمل قضايا المنطقة من خلال تعاونهما البناء والمثمر.

لجنة مشتركة

وحرصت القيادة في كلا البلدين الشقيقين على إحداث نقلة نوعية في علاقتهما الثنائية من خلال مأسسة هذه العلاقات من خلال تأسيس لجنة عليا مشتركة في مايو 2014، عملت على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين بما يهدف الوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمناً واستقراراً لمواجهة التحديات في المنطقة، وذلك في إطار كيان قوي متماسك يحقق الخير والازدهار للشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

مجلس تنسيقي

كما وقع البلدان على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بينهما في عام 2016، يهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات، ونصت الاتفاقية على أن يجتمع المجلس بشكل دوري، وذلك بالتناوب بين البلدين.

وفي فبراير 2017 عقدت خلوة استثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تحت اسم ((خلوة العزم)) التي استضافتها إمارة أبوظبي كأول الأنشطة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بحضور ومشاركة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين، ثم عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بجدة في يونيو 2018، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتم الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس الذي ضم في عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، وتشكيل لجنة تنفيذية للمجلس بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية.

وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، أعلن البلدان، عن رؤية مشتركة للتكامل بينهما، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، على مدى 12 شهراً، ومن خلال 3 محاور رئيسية، هي المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري، ووضع قادة البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويساهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين وتم الإعلان خلال الاجتماع عن مجموعة من المشاريع المشتركة.

وفي يناير 2019 أعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي عن إطلاق 7 مبادرات استراتيجية خلال اجتماعها الأول في أبوظبي، كما عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في أبريل 2019 في الرياض، وتم إقرار حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة في العديد من المجالات.