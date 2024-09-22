ولي عهد الشارقة يعزي في وفاة آمنة البطاشي

قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها آمنة سالم ناصر البطاشي، أرملة سالم جمعة عبيد البيرق.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وأعرب سموهم لدى زيارتهم مجلس العزاء في ضاحية الرحمانية بالشارقة، عن صادق مواساتهم لذوي الفقيدة، سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.