5040 ساعة تطوع لدعم تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة

تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تكثيف جهودها التطوعية ضمن حملة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة ((معاً نحو مجتمع أكثر أماناً))، في سياق التزامها المستمر بتعزيز الأمان والاستقرار المجتمعي.

وانطلقت جهود تطوعية مشتركة بين كوادر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ومتطوعين من المجتمع، وشارك في الحملة حتى الآن 40 متطوعاً، قدموا 5040 ساعة من العمل التطوعي خلال أول ثلاثة أسابيع لخدمة المتعاملين، من خلال تنظيم المراجعين، وتوجيههم إلى الأقسام المناسبة، وتسهيل سير الإجراءات بشكل فعال وسلس، مع هدف الوصول إلى 100 متطوع.

منصات حيوية

وتحول مركز تسوية أوضاع المخالفين في منطقة العوير إلى منصات حيوية للعمل التطوعي الإنساني، حيث تم استقطاب آلاف الساعات من الجهود التطوعية التي تسهم في تحسين حياة المتعاملين وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما قام المتطوعون بدور حيوي في دعم الفرق الإعلامية التي تغطي أحداث الحملة وتوثيق النجاحات اليومية التي تحققها الحملة.

وفي ظل الإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي، ولطرح فرص تطوعية لأفراد المجتمع تم التعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، التي أسهمت في توفير متطوعين من جنسيات متعددة لدعم أهداف الحملة والإسهام في نجاحها، وتجلت روح العمل التطوعي لدى الموظفين والمجتمع، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز أهداف الحملة، فقد تمكنت الفرق التطوعية من ترك أثر واضح في حياة المئات من المتعاملين خلال الأيام الماضية، ما يعكس التفاني في تقديم الدعم اللازم.

وأعرب العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالوكالة، عن فخره بهذا النجاح ودور كل من أسهم في تحقيقه، مؤكداً أهمية استمرارية هذه الجهود لتحقيق الأثر المطلوب.

وأشار العميد عبدالصمد سليمان إلى أن العمل التطوعي يعد جزءاً جوهرياً من الهوية المؤسسية لإقامة دبي، مؤكداً أن ((المتطوعين يشكلون العمود الفقري لنجاح الحملة من خلال دورهم الحيوي في تنظيم وإدارة الإجراءات وتقديم الدعم للمستفيدين)).

وأضاف أن وجود المتطوعين يعكس التزام الإدارة بتعزيز العمل التطوعي كممارسة مجتمعية متجذرة، بما يدعم رؤية إقامة دبي في بناء مجتمع متضامن وآمن.

التزام راسخ

وتدعو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع الأفراد المخالفين لاغتنام هذه الفرصة الإنسانية لتصحيح أوضاعهم والعيش بكرامة على أرض الإمارات، أو اختيار المغادرة الطوعية بكل سهولة ويسر. وتشجع الإدارة المتعاملين على التواصل مع مركز الاتصال ((آمر)) عبر الرقم ((8005111))، الذي يعمل على مدار الساعة للحصول على المزيد من المعلومات والدعم، حيث يتوفر الفريق على مدار الساعة لخدمتكم وتقديم المساعدة اللازمة. ومن خلال هذه الحملة، تجدد إقامة دبي التزامها الراسخ بتحقيق رؤيتها في تعزيز الأمان والاستقرار، ودعم جميع أفراد المجتمع، ما يعزز من مكانة دبي كرمز عالمي للعمل الإنساني والتطوعي على المستويين المحلي والدولي.