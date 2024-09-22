مسؤولون: جهود ملموسة للإمارات لدعم «الصم» وحصولهم على الخدمات بسهولة ويسر

تشارك الإمارات دول العالم الاحتفاء بيوم لغة الإشارة الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، حيث حققت في إطار جهودها المتواصلة لدعم وتمكين أصحاب الهمم، ولا سيما الصم وذوي الإعاقة السمعية، العديد من الإنجازات من خلال التوظيف الدامج في بيئات عمل مؤهلة ومحفزة على الإنتاجية، وتأهيل المجتمع المحيط بهم للتعامل معهم على أكمل وجه، وضمان أولوية حصولهم على الخدمات التي يحتاجونها بكل يسر وسهولة.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي: تعد هذه المناسبة تأكيداً على أحقية أصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق بالتحدث بلغتهم، واعتبار ذلك الحق لهم صفة من صفات التنوع الثقافي للمجتمع، وضرورة من أجل زيادة عدد الناطقين بها في جميع المجالات الخدمية، مما يساهم في دمجهم وتشجيعهم على التواصل بشكل أكبر خارج نطاق علاقاتهم التقليدية، ويزيد من فرص تمكينهم في لعب أدوار أكبر في المجتمع تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم.

وأكدت معاليها أن توفير بيئة دامجة وممكنة لأصحاب الهمم يتطلب أخذ خصوصية احتياجاتهم بعين الاعتبار، والسعي لتذليل العقبات التي تمنع حصولهم على حقوقهم المختلفة، اجتماعية كانت أو تعليمية أو غير ذلك.

وأضافت أن احتفاء الدولة بهذه المناسبة فرصة مهمة لتعزيز الوعي بأهمية حصول أصحاب الإعاقات السمعية وصعوبات النطق على حقوقهم الأساسية، وعلى ضرورة العمل الجماعي نحو مجتمع يعزز اندماجهم ويبني جسور التواصل لاحتضانهم باللغة التي يتحدثونها دون تمييز، ويؤكد على أهمية تبني لغة الإشارة كوسيلة تواصل معتمدة يعرف مبادئها كافة موظفي خدمات المتعاملين في المؤسسات والشركات، بهدف تحويلها تدريجياً لجهات صديقة دامجة لأصحاب الهمم، لا سيما ذوي الإعاقة السمعية.

قاموس موحد

من جانبه، قال عبد الله إسماعيل الكمالي، مدير تنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم: ((الاحتفاء بهذه المناسبة يؤكد أهمية لغات الإشارة للتواصل مع هذه الفئة، فلدى ذوي الإعاقات السمعية قدرات على التميز وتحقيق الإبداع في مختلف المجالات، وهم في الوقت ذاته مؤثرون بتوليهم أدواراً حيوية في المجتمع)).

وأكد أهمية نشر ثقافة التوعية بلغة الإشارة تعزيزاً للجهود الرامية لدمج أصحاب الهمم من فئة الصم، مشيداً بالدعم اللامحدود من قيادة الدولة، وإيمانها الحقيقي بأهمية دعم هذه الفئة وتمكينها في المجتمع، بما في ذلك فئة الصم، مشيراً إلى أنه في عام في عام 2018، أطلقت دولة الإمارات معجم لغة الإشارة للصم، يجمع مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتيّة ويوثقها في قاموس موحد معتمد يهدف إلى خدمة أصحاب الهمم، فئة الصم، ودمجهم في المجتمع ونشر لغتهم بما يضمن استمرارها ونموها، ويضم القاموس 5000 كلمة لاستخدامها في تدريس ودمج الطلاب الصم بوصفه مرجعاً رئيساً، كما يساعد في إعداد وتأهيل مترجمي لغة إشارة من مواطني دولة الإمارات.

تواصل مباشر

وقالت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، إن ((الاحتفاء السنوي)) فرصة للتأكيد على أهمية دور أصحاب الهمم في المجتمع، وإبراز جهود الدولة في توفير أوجه الدعم والرعاية الشاملة كافة لهم، والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين الحيوية في الدولة، وتعزيز وتمكين أصحاب الهمم والمبادرات والسياسات التي من شأنها النهوض بهذه الفئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها وهو ما نتج عنه تسمية فئة ذوي الإعاقة بأصحاب الهمم.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تسلط الضوء على أهمية التواصل المباشر بين ذوي الإعاقة وغيرهم، والتقليل من النظرة الفوقية التي قد تمارسها بعض المجتمعات عليهم.

وأوضحت سالمة حمد التميمي، أمين سر جمعية الإمارات للصم بأن اليوم العالمي للغة الإشارة، يؤكد على أهمية دمج ذوي الإعاقة السمعية وتشجيعهم على التواصل بشكل أكبر خارج نطاق علاقاتهم التقليدية، وتجسيد أدوار أكبر في المجتمع تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم.

وأضافت: إمكانات الصم لا تقل عن غيرهم من الناطقين، وهم ضمن مكونات نسيج المجتمع المحلي، وتعتبر الجمعية صوتاً للأشخاص الصم في الدولة التي تولي اهتماماً كبيراً بهذه الفئة انطلاقاً من القيمة الكبرى لفئة اجتماعية تُعد شريكاً فاعلاً في مسيرة بناء الدولة ونهضتها.

وأوضح مصبح سعيد النيادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم، أن الجمعية التي تأسست عام 2010 تضم حالياً 370 عضواً، وتسعى من خلال أنشطتها المتنوعة إلى تحسين حياة المنتسبين عبر تقديم الدعم والتدريب والتوعية لكل من الصم وأولياء أمورهم والعاملين معهم.

وقال: ((دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في إطار خططها لدعم فئة الصم وضعاف السمع وعبر مبادرات متعددة تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز فرصهم التعليمية والمهنية، كما تسعى إلى توفير بيئة شاملة تتيح لهذه الفئة الوصول إلى الخدمات والمعلومات بسهولة، من خلال تطوير تقنيات الترجمة الفورية للغة الإشارة وإطلاق برامج توعوية تهدف إلى نشر الوعي حول حقوقهم واحتياجاتهم)).

وذكر أن وزارة تنمية المجتمع تحرص على تعزيز حقوق أصحاب الهمم وتمكينهم، ومنهم فئة الصم وضعاف السمع، من خلال خدمات نوعية، كخدمة ((اتصل بنا بلغة الإشارة))، التي توفرها الوزارة في إطار تمكين الصم من السؤال بلغة الإشارة عبر الموقع الإلكتروني، حيث يسجلون من خلال الكاميرا أسئلتهم بلغة الإشارة، وتترجم بالكتابة من قبل مترجمي لغة الإشارة، وكذلك يتم الرد عليهم بلغة الإشارة.

كما توفر الوزارة خدمة ترجمة الموقع بالمترجم الافتراضي لربط أصحاب الهمم من هذه الفئة بالمستجدات والتطورات، كما أنجزت الوزارة دليلاً لتوظيف أصحاب الهمم، المزود بتقنية الترجمة بلغة الإشارة من خلال شخصية كرتونية افتراضية ثلاثية الأبعاد.

مظلة

وأفاد النيادي أن الجمعية التي تنضوي تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع تعمل حالياً على تنفيذ عدد من المقترحات لتحسين خدمات الصم في الدولة، منها توفير مترجمي لغة الإشارة للطلاب الصم في العين وأبوظبي، إضافة إلى توفير أجهزة ضوئية لتنبيه الصم عند الطوارئ، مع العمل على تعزيز حضور مترجمي لغة الإشارة في المواقع الحساسة، مثل المستشفيات، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الترجمة متاحة بشكل فوري دون الحاجة لطلبها.

إنجازات بارزة

وأفاد أن الجمعية قامت بدعم عدد من الطلاب الصم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، حيث تمكن أكثر من 40 طالباً من الحصول على درجة البكالوريوس، وحصل 20 منهم على منح دراسية كاملة.