منصور العور رئيس الجامعة لـ «البيان »: 6 مشاريع ضمن استراتيجية «حمدان الذكية» خلال 10 سنوات

كشف الدكتور منصور العور، رئيس حمدان بن محمد الذكية، عن إطلاق الجامعة لاستراتيجيتها الجديدة للفترة من 2024 - 2026، والتي تنطوي ضمن محاورها على 6 تحولية تعتزم تنفيذها خلال عشر سنوات مقبلة، وهي: بنك المهارات، مركز أبحاث التميز في الإلكتروني، التعليم التكيفي، المركز الدولي لتميز وتصنيف الإلكترونية، الهوية المؤسسية للجامعة، نظام تخطيط الموارد الحكومية.

وأكد لـ ((البيان)) أن هذه المشاريع تهدف في مجملها إلى دعم مستهدفات أجندة دبي D33، المرتكزة على غايات عدة من ضمنها تحقيق المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتعزيز رأسمالها البشري، والارتقاء بالتعليم بكل مراحله من خلال رفع الجودة، وتوفير منصات وبدائل تعليمية متنوعة، تكسب الطلبة مهارات وقدرات متنوعة للمستقبل.

شراكات مهنية وأكاديمية

وأوضح الدكتور العور أن الجامعة تعتزم تنفيذ 3 مشاريع منها خلال خطتها للسنوات الثلاث في الفترة من 2024- 2026، وهي: إنشاء مركز أبحاث في التميز الإلكتروني، ومشروع التعلم التكيفي، والهوية المؤسسية للجامعة.

وأفاد أيضاً بأن من ضمن خطة الجامعة للسنوات الثلاث وضمن الشراكات المهنية والأكاديمية، إنشاء 3 كليات جديدة، وهي: كلية الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي بالشراكة مع شركات عالمية في التكنولوجيا، كلية الاستدامة والاقتصاد الأخضر بالتعاون مع هيئات وشركات رائدة في القطاع، وأكاديمية السلع العالمية بالتعاون مع هيئات رائدة في القطاع.

وقال إن هذه الكليات ستعتمد على أسلوب التعليم المبتكر الذي ينتهج مبدأ التعلم مدى الحياة للوصول إلى كل أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنها لن تطرح في البداية شهادات أكاديمية وإنما شهادات أو شارات إنجاز تتطلب كل شارة ما بين 4 إلى 8 ساعات تعليمية، لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.

وأشار إلى أن تحصيل مجموعة من شهادات الإنجاز تتيح لصاحبها ضمن المستوى الأول الحصول على شهادة مصغرة وبدورها تتيح مجموعة منها لحاملها التأهل للحصول على شهادة البكالوريوس.

وقال إن المراحل الأولى من شهادات الإنجاز لا تتطلب شروطاً للالتحاق بها، فيما إذا قرر الدارس الحصول على شهادة أكاديمية يجب تحقيق شروط القبول التي حددتها وزارة التعليم العالي.

5 ركائز

وقال إن الرؤية الجديدة للجامعة هي أن تصبح جامعة مرموقة عالمياً ومنصة تعليم مبتكرة في تطوير مهارات الطامحين لمستقبل مهني متميز، وهذه العبارة تنطوي على 5 ركائز أساسية تتخذها الإدارة كخطة عمل للمرحلة المقبلة، وهي: الحصول على الاعترافات الدولية، تعزيز الابتكار، أن تصبح مركزاً إقليمياً ودولياً للتعليم العالي الرقمي، التعلم مدى الحياة، التحسين المستمر للمهارات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى إلى توفير فرص متفردة للتعلم مدى الحياة.

وأشار الدكتور العور إلى أن رؤية ورسالة الجامعة تحمل 4 قيم مضافة لإمارة دبي بشكل خاص، ولدولة الإمارات العربية بشكل عام، تتمثل في التميز الأكاديمي الإلكتروني بمعنى توفير هذا النوع من التعليم بجودة عالية ومتوافقة مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي توفير تعليم جيد ذي جودة شامل ومنصف ومتكافئ للجميع.

وقال: ((من ضمن القيم التي سيضيفها الإطار الاستراتيجي الجديد للجامعة، طرح مفاهيم جديدة للعمل الأكاديمي في دولة الإمارات، وهو أسلوب العمل التجاري، عبر التحول إلى مؤسسة أعمال أكاديمية، وجعل الجامعة الشريك المفضل للتعليم الرقمي لدى كل الجهات بما فيها القطاع الخاص، مما يسهم في نموها إقليمياً وعالمياً)).

وأكد رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية أنه حان الوقت لتغيير طرق تقييم الطلبة يما يتماشى مع التقنيات الحديثة مثل تشات جي بي تي وغيرها، حيث لم تعد أساليب تقييم الطلبة قائمة على المحتوى ومستوى حفظ الطالب الذي يرتكز عليه أغلب الامتحانات النمطية التقليدية، بل أصبحت تعتمد على مهارات التفكير لدى الطالب.

وأفاد بأن جامعة حمدان الذكية تسعى إلى إنشاء مركز للتميز في الأفكار الرائدة لاستدامة التعليم يستشرف مستقبل التعليم العالي عالمياً وذلك بالتعاون مع الشركاء.

وحول مشروع التعلم التكيفي أوضح أنه ((هو التعليم العادل بحسب تعريف الأمم المتحدة للتعليم الجيد، ويتمثل في توفير تعليم يتكيف بحسب مهارات الدارس وقدراته ورغبته))، لافتاً إلى أن هذه المنصة ستنقل التعليم من كونه خدمة إلى منفعة يحصل عليها الجميع، مشيراً إلى أن التعليم الذكي هو تعليم عادل، بينما التعليم التقليدي هو تعليم بالتساوي.

وأوضح أن المنصة ستحتوي على بوابتين إحداهما بوابة المعرفة وتعنى بتعريف الدارس بالمواضيع الجديدة، والثانية بوابة المهارات، مشيراً إلى أنه لدى ولوج الدارس للمنصة يتم إجراء اختبار لتحديد قدراته الإدراكية، والتي على أساسها يتم تحديد مستواه والمسارات المطلوبة ومدتها لإنجاز الشهادة المرغوبة.

أما مشروع بنك المهارات، فأوضح أنه منصة تعليمية تجمع مؤسسات التعليم العالي مع أرباب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث تركز على التخصصات العلمية ومهارات كل تخصص المرتبطة بالبرنامج الأكاديمي. وقال رئيس الجامعة إن مشروع مركز الأبحاث يهدف إلى أن تكون دبي رائدة في عملية تطوير أساليب التعليم، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.