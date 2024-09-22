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انتخابات الطائرة

9/22/2024 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬لقد‭ ‬فتح‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬للأندية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬وعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬2024‭-‬2028‭.‬

هل‭ ‬شمرت‭ ‬الأندية‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬عن‭ ‬ساعد‭ ‬جدها،‭ ‬وبات‭ ‬مرشحوها‭ ‬جاهزين‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬الانتخابات،‭ ‬أم‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬ناقة‭ ‬لها‭ ‬ولا‭ ‬جمل،‭ ‬وستمارس‭ ‬هوايتها‭ ‬المفضلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬التزكية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعودناها‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات؟

ومن‭ ‬خلال‭ ‬قربنا‭ ‬من‭ ‬أغلب‭ ‬الأندية‭ ‬والقائمين‭ ‬عليها‭ ‬تعودنا‭ ‬منها‭ ‬أنها‭ ‬تنتقد،‭ ‬وتنظر‭ ‬وتشرق‭ ‬وتغرب‭ ‬وتدافع‭ ‬متى‭ ‬وجدت‭ ‬قرارا‭ ‬يضر‭ ‬بمصالح‭ ‬أنديتها،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬حقها‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يمنعها‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬شديد‭ ‬الأسف‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬السر‭ ‬والخفاء‭ ‬وفي‭ ‬المجالس‭ ‬والمسامرات‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬العلن،‭ ‬بدليل‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أحد‭ ‬يتجرأ‭ ‬ويخرج‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭ ‬ويعلن‭ ‬على‭ ‬لسانه‭ ‬عن‭ ‬ظلامة‭ ‬ناديه،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬تقترب‭ ‬الانتخابات،‭ ‬حتى‭ ‬يتغير‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬اللهجة،‭ ‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬يتأفف‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬ولكنهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬يأتون‭ ‬ليصوتوا‭ ‬بالتزكية؟

ولا‭ ‬ندري‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تناقله‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬بشأن‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬أسماء‭ ‬إدارية،‭ ‬واستقطاب‭ ‬أسماء‭ ‬أخرى‭ ‬لتحل‭ ‬مكانها‭.‬


} ‭ ‬عندما‭ ‬تنتعش‭ ‬خزائن‭ ‬أنديتنا‭ ‬ماديا‭ ‬تراها‭ ‬تصرف‭ ‬‮«‬بالهبل‮»‬‭ ‬وبدون‭ ‬حساب‭ ‬ولا‭ ‬كتاب‭ ‬على‭ ‬فرقها،‭ ‬فتستقطب‭ ‬المدرب‭ ‬الفلاني،‭ ‬واللاعب‭ ‬العلاني،‭ ‬والمحترف‭ ‬الهمام‭ ‬والقائمة‭ ‬تطول‭ ‬من‭ ‬المصروفات،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬تتحول‭ ‬تلك‭ ‬الخزائن‭ ‬وتصبح‭ ‬على‭ ‬‮«‬الحديدة‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬تظهر‭
‬الأصوات‭ ‬وترتفع‭ ‬لتقول‭: ‬حان‭ ‬الأوان‭ ‬للاعتماد‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬النادي،‭ ‬وهذا‭ ‬إن‭ ‬دل‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬إنما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬الأمور‭ ‬تسير‭ ‬وفق‭ ‬الأهواء‭ ‬والأمزجة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الفكر‭ ‬والتخطيط‭ ‬والعمل‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الاستراتيجيات،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬التراجع‭ ‬والسير‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭.‬

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