السعودية.. المستقبل بكل معانيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الـ94،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬والإشادة‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬تنموية‭ ‬سعودية‭ ‬رائدة،‭ ‬ومكانة‭ ‬رفيعة،‭ ‬ودور‭ ‬مؤثر‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا،‭ ‬وعمقا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬وحيويا‭ ‬للمنظومة‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬علاقات‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬بيان‭ ‬نموذجية‭ ‬وخصوصية‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة،‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد،‭ ‬وتشهد‭ ‬أعلى‭ ‬وأسمى‭ ‬مستوياتها‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬والعمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬إنجازات‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭.

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ولعل‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬تأكيده‭ ‬والتوقف‭ ‬عنده،‭ ‬لمن‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬أين‭ ‬تقف‭ ‬السعودية‭ ‬اليوم،‭ ‬وإلى‭ ‬أين‭ ‬تمضي‭ ‬وتسير،‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬قراءة‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬عند‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬السعودي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬السعودي‭ ‬هو‭ ‬عماد‭ ‬وغاية‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030،‭ ‬وأن‭ ‬أي‭ ‬إنجاز‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مظلتها‭ ‬الشاملة‭ ‬للمسارات‭ ‬المختلفة،‭ ‬هو‭ ‬رفعة‭ ‬للوطن‭ ‬ومنفعة‭ ‬للمواطن‭ ‬وحصانة‭ ‬ – بإذن‭ ‬الله‭ ‬ – ‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬التقلبات‭ ‬والتغيرات‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬المستهدفات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي،‭ ‬بدرجات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬والتصنيفات‭ ‬الدولية،‭ ‬والمضي‭ ‬بتفاؤل‭ ‬وثقة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬منهج‭ ‬شامل‭ ‬وتكاملي،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬المراجعة‭ ‬الدقيقة‭ ‬وترتيب‭ ‬الأولويات‭.. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬نماذج‭ ‬المنجزات‭ ‬هي‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬أعلى‭ ‬إسهام‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي‭ ‬بـ‭(‬50 ‭%‬ ‭) ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬استدامة‭ ‬النمو‭ ‬وشموليته،‭ ‬ويحقق‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودي‭ ‬لدوره‭ ‬الحيوي،‭ ‬بجانب‭ ‬ما‭ ‬سجلته‭ ‬البطالة‭ ‬من‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬سبقت‭ ‬المنجزات‭ ‬السعودية‭ ‬التاريخ‭ ‬المستهدف،‭ ‬حيث‭ ‬حددت‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬الوطنية‭ ‬مستهدف‭ ‬مائة‭ ‬مليون‭ ‬سائح‭ ‬في‭ ‬2030م،‭ ‬وتم‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬المستهدف‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬مائة‭ ‬وتسعة‭ ‬ملايين‭ ‬سائح‭ ‬عام‭ ‬2023م،‭ ‬وحققت‭ ‬المملكة‭ ‬المرتبة‭ (‬16‭) ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬تنافسية،‭ ‬وتغدو‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مخازن‭ ‬الثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬عالميا،‭ ‬وأحرزت‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للرياضة‭ ‬والثقافة،‭ ‬بجانب‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتعليم‭ ‬والابتكار‭ ‬لحماية‭ ‬الهوية‭ ‬والقيم‭ ‬الوطنية،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬التي‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬اختيارها‭ ‬لاستضافة‭ ‬إكسبو‭ ‬2030،‭ ‬والاستعداد‭ ‬لتنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭.‬

يبقى‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الموقف‭ ‬السعودي‭ ‬الثابت‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وتحركاتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬هو‭ ‬الموقف‭ ‬التاريخي‭ ‬الراسخ،‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬السياسة‭ ‬السعودية‭ ‬الحكيمة،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬دائما‭ ‬لمصلحة‭ ‬وخدمة‭ ‬قضايا‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬والإنسانية‭.‬