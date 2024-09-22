(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
البحرين لا تهتم بتطورها وحدها وإنما تهتم بتطور العالم من حولها، سواء بالنسبة إلى التعايش والتركيز على التنمية والسلام والإصلاح والنماء، وأيضا فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها وإشراكها في التنمية بشكل عادل ودائم.
وقد أكدت الدكتورة فاطمة البلوشي عضو المجلس الأعلى للمرأة خلال مشاركتها في أعمال النسخة الرابعة للمنتدى النسائي الاوراسي لعام 2024 بروسيا ان البحرين قد تبنت العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي أسهمت في ادماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الوطنية، ومن ذلك النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين وإطلاق جائزة لتقدم المرأة البحرينية تحمل اسم صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي تمثل احدى أهم المبادرات النوعية لتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، وقد تبنتها هيئة الأمم المتحدة بإطلاق النسخة العالمية لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة. كما أوضحت الدكتورة فاطمة البلوشي ان هناك العديد من البرامج والمبادرات على صعيد تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار؛ منها برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية الذي أسهم في رفع مشاركة المرأة في السلطة التشريعية ومشاركتها بالمجالس البلدية.
هذه النماذج والمبادرات سواء للتعايش السلمي أو لتمكين المرأة كلها مبادرات ومشاريع مميزة يمكن أن يستفيد منها العالم أجمع.
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