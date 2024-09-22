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جائزة

9/22/2024 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) البحرين‭ ‬لا‭ ‬تهتم‭ ‬بتطورها‭ ‬وحدها‭ ‬وإنما‭ ‬تهتم‭ ‬بتطور‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حولها،‭ ‬سواء‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬التعايش‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬والسلام‭ ‬والإصلاح‭ ‬والنماء،‭ ‬وأيضا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمرأة‭ ‬وحقوقها‭ ‬وإشراكها‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬ودائم‭.‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬البلوشي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬للمنتدى‭ ‬النسائي‭ ‬الاوراسي‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬بروسيا‭ ‬ان‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬تبنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬ادماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬النموذج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وإطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الاميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬احدى‭ ‬أهم‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والأفراد،‭ ‬وقد‭ ‬تبنتها‭ ‬هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بإطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬العالمية‭ ‬لجائزة‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭. ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬البلوشي‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬صنع‭ ‬القرار؛‭ ‬منها‭ ‬برنامج‭ ‬التمكين‭ ‬السياسي‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ومشاركتها‭ ‬بالمجالس‭ ‬البلدية‭.‬

هذه‭ ‬النماذج‭ ‬والمبادرات‭ ‬سواء‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬أو‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬كلها‭ ‬مبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬مميزة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭.‬

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