إعلام ((عربي)) في خدمة ((إسرائيل))!!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المقال‭ ‬للكاتب‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬رازن‭ ‬عضو‭ ‬كرسي‭ ‬الإعلام‭ ‬الجديد‭ ‬بجامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬وعنوانه‭ (‬هل‭ ‬أصبح‭ ‬لإسرائيل‭ ‬قوة‭ ‬‮«‬أقلام‮»‬‭ ‬ناعمة‭ ‬عربية‭)‬؟

كما‭ ‬هو‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬العنوان‭ ‬المقال‭ ‬يناقش‭ ‬ظاهرة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬هي‭ ‬ظاهرة‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬لدينا‭ ‬كتاب‭ ‬وأجهزة‭ ‬إعلام‭ ‬عربية‭ ‬تصطف‭ ‬عمليا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‭.‬

الكاتب‭ ‬يرصد‭ ‬ثلاثة‭ ‬جوانب‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬الخطيرة‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

1‭ ‬ – ‭ ‬تغير‭ ‬المفاهيم‭ ‬الكبرى‭ ‬حول‭ ‬طبيعة‭ ‬الصراع‭. ‬

يقول‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬حتى‭ ‬عهد‭ ‬قريب،‭ ‬كانت‭ ‬النظرة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬لهذا‭ ‬الاحتلال‭ ‬واحدة،‭ ‬وهي‭ ‬أنَّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬كيان‭ ‬محتل‭ ‬للأرض‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬يجب‭ ‬زواله،‭ ‬ثم‭ ‬سعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬والغرب‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬طويلة‭ ‬لتغيير‭ ‬المفاهيم،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬الصراع‭ ‬من‭ ‬‮«‬الصراع‭ ‬العربي‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬تغير‭ ‬الصراع‭ ‬الوجودي‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬مواجهات‭ ‬سياسية‭ ‬داخلية‭. ‬سعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عقودا‭ ‬لإخراج‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬المشهد‭ ‬وحصر‭ ‬الصراع‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬فقط،‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭. ‬من‭ ‬يتأمل‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬يدرك‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬القضية‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

2‭ ‬ – ‭ ‬تغيير‭ ‬المصطلحات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصراع‭ ‬في‭ ‬الكتابات‭ ‬والتغطيات‭ ‬الإعلامية‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬تم‭ ‬استبدالها‭ ‬بعبارة‭ ‬أخف‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الوجود‭ ‬الإسرائيلي‮»‬،‭ ‬وعبارة‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬فقط،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصفها‭ ‬البعض‭ ‬بالعدو،‭ ‬وكأن‭ ‬حالة‭ ‬العداء‭ ‬انتهت‭. ‬

كذلك،‭ ‬تغيّر‭ ‬وصف‭ ‬‮«‬شهيد‮»‬‭ ‬لمن‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قتيل‮»‬،‭.. ‬وهكذا‭.‬

3‭ - ‬الأخطر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬أننا‭ ‬بدأنا‭ ‬نقرأ،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬الكاتب،‭ ‬‮«‬نصوصًا‭ ‬عربية‭ ‬تمدح‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتزينها‭ ‬في‭ ‬عيون‭ ‬ضحاياها‭. ‬نجد،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬مقالًا‭ ‬يمتدح‭ ‬التقنيات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والحضارة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلتفت‭ ‬صاحبه‭ ‬إلى‭ ‬معاناة‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬والضفة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يستحق‭ ‬التأمل‮»‬‭. ‬

نستطيع‭ ‬ان‭ ‬نضيف‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬الكاتب‭ ‬ظاهرة‭ ‬أخرى،‭ ‬هي‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تجري‭ ‬فيه‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وجدنا‭ ‬بعض‭ ‬الكتاب‭ ‬العرب،‭ ‬وبعض‭ ‬أجهزة‭ ‬الاعلام‭ ‬العربية،‭ ‬توجه‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬إلى‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتعتبر‭ ‬أنها‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬تجري‭.‬

حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬البعض‭ ‬انتقادات‭ ‬يوجهونها‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬فصيل‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فليس‭ ‬هذا‭ ‬وقت‭ ‬ترديد‭ ‬هذه‭ ‬الانتقادات‭. ‬والأخطر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬الترويج‭ ‬لهذا‭ ‬المنطق‭ ‬اليوم‭ ‬بإلقاء‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬المقاومة‭ ‬يعني‭ ‬مباشرة‭ ‬تقديم‭ ‬تبريرات‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬يشنونها‭ ‬وللجرائم‭ ‬التي‭ ‬يرتكبونها‭. ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ينتفض‭ ‬فيه‭ ‬العالم‭ ‬بشعوبه‭ ‬ومنظماته‭ ‬الإنسانية‭ ‬والدولية‭ ‬إدانة‭ ‬للجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ومطالبة‭ ‬بمحاكمة‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬الإسرائيليين‭.‬

نحن‭ ‬إذن‭ ‬إزاء‭ ‬ظاهرة‭ ‬خطيرة‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭. ‬ظاهرة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الكتاب‭ ‬وبعض‭ ‬أجهزة‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬تقوم‭ ‬عمليا‭ ‬بخدمة‭ ‬إسرائيل‭ ‬واحتلالها‭ ‬ومشروعها‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬لها‭ ‬أبعاد‭ ‬ونتائج‭ ‬كارثية‭.‬

هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬تستحق‭ ‬وقفات‭ ‬مطولة‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬عدة‭.‬

للحديث‭ ‬بقية‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬