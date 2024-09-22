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الشرطة البريطانية تفقد السيطرة على لصوص سرقة الهواتف الذين يتجولون على الدراجات!

9/22/2024 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذرت‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬لصوص‭ ‬سرقة‭ ‬الهواتف‭ ‬الذين‭ ‬يتجولون‭ ‬بحرية‭ ‬على‭ ‬الدرجات‭ ‬الكهربائية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬سرعتها‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬ميلا‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬حيث‭ ‬فقدت‭ ‬السيطرة‭ ‬عليهم‭.‬

وذكرت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬باتت‭ ‬واسعة‭ ‬الانتشار،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الدراجات‭ ‬السريعة‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬ملاحقتهم‭ ‬أو‭ ‬إيقافهم؛‭ ‬وتحديدا‭ ‬لكون‭ ‬البعض‭ ‬المحتالين‭ ‬يعدلون‭ ‬محركات‭ ‬دراجاتهم‭ ‬الكهربائية‭ ‬أو‭ ‬يستبدلونها‭ ‬لجعلها‭ ‬أسرع،‭ ‬بينما‭ ‬يقوم‭ ‬آخرون‭ ‬بشراء‭ ‬دراجات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬سرعات‭ ‬عالية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قوانين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تشترط‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬سرعة‭ ‬الدراجات‭ ‬الكهربائية‭ ‬15‭.‬5‭ ‬ميلا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬لكن‭ ‬وحدة‭ ‬الدراجات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لندن‭ ‬صادرت‭ ‬دراجات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المشي‭ ‬بسرعة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬السرعة‭ ‬القانونية‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬الرقيب‭ ‬ستو‭ ‬فورد‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬صحيفة‭ ‬الصن‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Sun ‮»‬‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬وكأنها‭ ‬معركة‭ ‬خاسرة‭. ‬إنها‭ ‬منتشرة‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المفتش‭ ‬دان‭ ‬جرين،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاستباقية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لندن،‭ ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الدراجات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬كان‭ ‬يشكل‭ ‬تحديا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬بسرعات‭ ‬كبيرة‭ ‬وبخفة‭ ‬أعلى‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬حديثه‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬قللنا‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬السرقات‭ ‬بنسبة‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬شرطة‭ ‬متروبوليتان‭ ‬في‭ ‬إسقاط‭ ‬الدراجين‭ ‬عن‭ ‬دراجاتهم‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬حتى‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬لاستخدام‭ ‬هذا‭ ‬التكتيك‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أنه‭ ‬حُكم‭ ‬على‭ ‬اللص‭ ‬سوني‭ ‬سترينجر‭ (‬28‭ ‬عامًا‭) ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬سرقة‭ ‬24‭ ‬هاتفًا‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬على‭ ‬دراجته‭ ‬الإلكترونية‭. ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬عندما‭ ‬صدم‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬عجلته‭ ‬الخلفية‭ ‬فسقط‭.‬

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