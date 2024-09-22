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تقرير: النواب البريطانيون قبلوا هدايا وتذاكر مجانية بأكثر من 700 ألف جنيه إسترليني العام الماضي

9/22/2024 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬تحليل‭ ‬جديد‭ ‬أن‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬استقبلوا‭ ‬هدايا‭ ‬وتذاكر‭ ‬مجانية‭ ‬تقدر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬شملت‭ ‬تذاكر‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‭ ‬ورحلات‭ ‬بالطائرات‭ ‬الهليكوبتر‭. ‬واستندت‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬سجل‭ ‬مصالح‭ ‬النواب‭ ‬بين‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬وأغسطس‭ ‬2024،‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يزداد‭ ‬فيه‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬قبول‭ ‬الهدايا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ودائرته‭ ‬المقربة‭. ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬لسجل‭ ‬مصالحه‭ ‬البرلمانية‭ ‬عن‭ ‬تلقيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬65‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬الهدايا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ملابس‭ ‬جديدة‭ ‬وإقامة‭ ‬ممولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللورد‭ ‬وحيد‭ ‬علي‭. ‬بدوره،‭ ‬تعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بأنه‭ ‬وراشيل‭ ‬ريفز‭ ‬وأنجيلا‭ ‬راينر‭ ‬لن‭ ‬يقبلوا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الملابس‭ ‬المجانية‭ ‬من‭ ‬المانحين‭ ‬مجدداً‭.‬

فيما‭ ‬انتقد‭ ‬المحافظون‭ ‬عدد‭ ‬الهدايا‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬العمالية‭ ‬ودعوا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬ستارمر‭ ‬المحتملة‭ ‬للقواعد‭.‬

لكن‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭ ‬استفادوا‭ ‬أيضًا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الهدايا‭ ‬من‭ ‬المانحين‭ ‬الأثرياء،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬141‭ ‬نائبًا‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬359891‭ ‬جنيهًا‭ ‬إسترلينيًا‭ ‬في‭ ‬هدايا‭ ‬مجانية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتحليل‭ ‬أوبزرفر‭.‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬الفترة،‭ ‬حصل‭ ‬118‭ ‬نائبًا‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬هدايا‭ ‬بقيمة‭ ‬298151‭ ‬جنيهًا‭ ‬إسترلينيًا‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬مبلغ‭ ‬الهدايا‭ ‬المجانية‭ ‬للنواب‭ ‬منذ‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬ومعظمها‭ ‬للنواب‭ ‬المنتخبين‭ ‬حديثًا‭. ‬وكانت‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬فئات‭ ‬الهدايا‭ ‬المجانية‭ ‬هي‭ ‬تذاكر‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬96‭ ‬جنيها‭ ‬إسترلينيا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفقما‭ ‬ذكرت‭ ‬الغارديان‭ ‬‮««‬ The ‭ ‬ Guardian ‭. ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬التذاكر‭ ‬المجانية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وأعضاء‭ ‬نادي‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الذين‭ ‬يمارس‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬ضغوطًا‭ ‬ضد‭ ‬خطط‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬لإنشاء‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيمية‭ ‬مستقلة‭ ‬جديدة‭ ‬للرياضة‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬التذاكر‭ ‬للشركات‭ ‬لمباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وبطولات‭ ‬الجولف‭ ‬ومباريات‭ ‬التنس‭ ‬شائعة‭ ‬تلقى‭ ‬11‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬أيضًا‭ ‬تذاكر‭ ‬مجانية‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬لجولة‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‭.‬

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