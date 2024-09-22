تقرير: النواب البريطانيون قبلوا هدايا وتذاكر مجانية بأكثر من 700 ألف جنيه إسترليني العام الماضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فيما‭ ‬انتقد‭ ‬المحافظون‭ ‬عدد‭ ‬الهدايا‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬العمالية‭ ‬ودعوا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬ستارمر‭ ‬المحتملة‭ ‬للقواعد‭.‬

لكن‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭ ‬استفادوا‭ ‬أيضًا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الهدايا‭ ‬من‭ ‬المانحين‭ ‬الأثرياء،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬141‭ ‬نائبًا‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬359891‭ ‬جنيهًا‭ ‬إسترلينيًا‭ ‬في‭ ‬هدايا‭ ‬مجانية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتحليل‭ ‬أوبزرفر‭.‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬الفترة،‭ ‬حصل‭ ‬118‭ ‬نائبًا‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬هدايا‭ ‬بقيمة‭ ‬298151‭ ‬جنيهًا‭ ‬إسترلينيًا‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬مبلغ‭ ‬الهدايا‭ ‬المجانية‭ ‬للنواب‭ ‬منذ‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬ومعظمها‭ ‬للنواب‭ ‬المنتخبين‭ ‬حديثًا‭. ‬وكانت‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬فئات‭ ‬الهدايا‭ ‬المجانية‭ ‬هي‭ ‬تذاكر‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬96‭ ‬جنيها‭ ‬إسترلينيا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفقما‭ ‬ذكرت‭ ‬الغارديان‭ ‬‮««‬ The ‭ ‬ Guardian ‭. ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬التذاكر‭ ‬المجانية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وأعضاء‭ ‬نادي‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الذين‭ ‬يمارس‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬ضغوطًا‭ ‬ضد‭ ‬خطط‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬لإنشاء‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيمية‭ ‬مستقلة‭ ‬جديدة‭ ‬للرياضة‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬التذاكر‭ ‬للشركات‭ ‬لمباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وبطولات‭ ‬الجولف‭ ‬ومباريات‭ ‬التنس‭ ‬شائعة‭ ‬تلقى‭ ‬11‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬أيضًا‭ ‬تذاكر‭ ‬مجانية‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬لجولة‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‭.‬