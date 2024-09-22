تقرير: النواب البريطانيون قبلوا هدايا وتذاكر مجانية بأكثر من 700 ألف جنيه إسترليني العام الماضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف تحليل جديد أن النواب البريطانيين استقبلوا هدايا وتذاكر مجانية تقدر بأكثر من 700 آلاف جنيه إسترليني خلال العام الماضي، شملت تذاكر تايلور سويفت ورحلات بالطائرات الهليكوبتر. واستندت الأرقام إلى بيانات من سجل مصالح النواب بين سبتمبر 2023 وأغسطس 2024، وتأتي في وقت يزداد فيه الجدل حول قبول الهدايا من قبل رئيس الوزراء ودائرته المقربة. حيث كشف لسجل مصالحه البرلمانية عن تلقيه أكثر من 65 ألف جنيه إسترليني من الهدايا في العام الماضي، بما في ذلك ملابس جديدة وإقامة ممولة من قبل اللورد وحيد علي. بدوره، تعهد رئيس الوزراء يوم الجمعة بأنه وراشيل ريفز وأنجيلا راينر لن يقبلوا المزيد من الملابس المجانية من المانحين مجدداً.
فيما انتقد المحافظون عدد الهدايا التي تلقاها كبار الشخصيات العمالية ودعوا إلى تحقيق كامل في انتهاكات ستارمر المحتملة للقواعد.
لكن النواب المحافظين استفادوا أيضًا بشكل كبير من الهدايا من المانحين الأثرياء، حيث تلقى 141 نائبًا من حزب المحافظين 359891 جنيهًا إسترلينيًا في هدايا مجانية، وفقًا لتحليل أوبزرفر.
وفي نفس الفترة، حصل 118 نائبًا من حزب العمال على هدايا بقيمة 298151 جنيهًا إسترلينيًا. كما تم منح ما يقرب من 80 ألف جنيه إسترليني من إجمالي مبلغ الهدايا المجانية للنواب منذ الانتخابات في يوليو، ومعظمها للنواب المنتخبين حديثًا. وكانت إحدى أكبر فئات الهدايا المجانية هي تذاكر كرة القدم أو الحفلات الموسيقية التي أقيمت في ملاعب كرة القدم، التي بلغت قيمتها 96 جنيها إسترلينيا في العام الماضي، وفقما ذكرت الغارديان «« The Guardian . وقد جاءت التذاكر المجانية إلى حد كبير من الدوري الإنجليزي وأعضاء نادي كرة القدم، الذين يمارس العديد منهم ضغوطًا ضد خطط حزب العمال لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة جديدة للرياضة.
وفي حين كانت التذاكر للشركات لمباريات كرة القدم وبطولات الجولف ومباريات التنس شائعة تلقى 11 عضوًا في البرلمان أيضًا تذاكر مجانية تزيد قيمتها على 17 ألف جنيه إسترليني لجولة تايلور سويفت.
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