البحرين تتشح باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين

وقد‭ ‬ازدانت‭ ‬مباني‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬بالإنارة‭ ‬الخضراء،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬أجواء‭ ‬البهجة‭ ‬ومشاعر‭ ‬الفرح‭ ‬الذي‭ ‬يشاركه‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البجرين‭ ‬أشقائه‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭.‬

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