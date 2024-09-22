البحرين تتشح باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين

البحرين تتشح باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين
التاريخ
9/22/2024 7:11:18 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترسيخا لعمق العلاقات الأخويّة المتجذّرة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة اتّشحت المباني والمعالم في مختلف محافظات مملكة البحرين باللّون الأخضر، وذلك احتفاءً باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين.
وقد ازدانت مباني المؤسسات الرسمية والأهلية بالإنارة الخضراء، في خطوة تعكس أجواء البهجة ومشاعر الفرح الذي يشاركه شعب مملكة البجرين أشقائه في المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.
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