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البحرين تتشح باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين

9/22/2024 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترسيخا‭ ‬لعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخويّة‭ ‬المتجذّرة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬اتّشحت‭ ‬المباني‭ ‬والمعالم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باللّون‭ ‬الأخضر،‭ ‬وذلك‭ ‬احتفاءً‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الرابع‭ ‬والتسعين‭.‬

وقد‭ ‬ازدانت‭ ‬مباني‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬بالإنارة‭ ‬الخضراء،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬أجواء‭ ‬البهجة‭ ‬ومشاعر‭ ‬الفرح‭ ‬الذي‭ ‬يشاركه‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البجرين‭ ‬أشقائه‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭.‬

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