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رافلز قصر العرين البحرين يستضيف نخبة من وكلاء السياحة الصينيين

9/22/2024 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضاف‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬وكلاء‭ ‬السياحة‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬عشاء‭ ‬فاخر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬المملكة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬فاخرة‭ ‬للصينيين‭.‬‮

جمع‭ ‬العشاء‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السفر،‭ ‬حيث‭ ‬دارت‭ ‬مناقشات‭ ‬مثمرة‭ ‬حول‭ ‬تصميم‭ ‬رحلات‭ ‬فريدة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المسافر‭ ‬الصيني‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬ثقافية‭ ‬غنية‭ ‬ومخصصة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬الغني‭ ‬للمملكة‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬فاخرة‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭.‬‮
‬‭ ‬أقيم‭ ‬العشاء‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬بالما،‭ ‬حيث‭ ‬استمتع‭ ‬الضيوف‭ ‬بأجواء‭ ‬ساحرة‭ ‬وأطباق‭ ‬شهية‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭. ‬وقد‭ ‬تميزت‭ ‬الأمسية‭ ‬بتبادل‭ ‬ثقافي‭ ‬مثمر،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬الحضور‭ ‬رؤاهم‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬السياحة‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‮
‬‭ ‬ويؤمن‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يمثل‭ ‬بداية‭ ‬شراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬مع‭ ‬الصين‭. ‬‮
‬ويدعو‭ ‬جميع‭ ‬وكلاء‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‮
‬هذه‭ ‬الرحلة،‭ ‬للعمل
على‭ ‬خلق‭ ‬تجارب‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬للسياح‭ ‬الصينيين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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