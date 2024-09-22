رافلز قصر العرين البحرين يستضيف نخبة من وكلاء السياحة الصينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جمع‭ ‬العشاء‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السفر،‭ ‬حيث‭ ‬دارت‭ ‬مناقشات‭ ‬مثمرة‭ ‬حول‭ ‬تصميم‭ ‬رحلات‭ ‬فريدة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المسافر‭ ‬الصيني‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬ثقافية‭ ‬غنية‭ ‬ومخصصة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬الغني‭ ‬للمملكة‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬فاخرة‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭.‬‮

‬‭ ‬أقيم‭ ‬العشاء‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬بالما،‭ ‬حيث‭ ‬استمتع‭ ‬الضيوف‭ ‬بأجواء‭ ‬ساحرة‭ ‬وأطباق‭ ‬شهية‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭. ‬وقد‭ ‬تميزت‭ ‬الأمسية‭ ‬بتبادل‭ ‬ثقافي‭ ‬مثمر،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬الحضور‭ ‬رؤاهم‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬السياحة‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‮

‬‭ ‬ويؤمن‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يمثل‭ ‬بداية‭ ‬شراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬مع‭ ‬الصين‭. ‬‮

‬ويدعو‭ ‬جميع‭ ‬وكلاء‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‮

‬هذه‭ ‬الرحلة،‭ ‬للعمل

على‭ ‬خلق‭ ‬تجارب‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬للسياح‭ ‬الصينيين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬