رافلز قصر العرين البحرين يستضيف نخبة من وكلاء السياحة الصينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استضاف رافلز قصر العرين البحرين نخبة من كبار وكلاء السياحة الصينية في عشاء فاخر، وذلك في إطار سعي المملكة لتعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية فاخرة للصينيين.
جمع العشاء نخبة من الخبراء في مجال السفر، حيث دارت مناقشات مثمرة حول تصميم رحلات فريدة تلبي تطلعات المسافر الصيني. وقد تم تأكيد أهمية تقديم تجارب ثقافية غنية ومخصصة، من خلال الاستفادة من التراث الغني للمملكة وتوفير خدمات فاخرة لا تضاهى.
أقيم العشاء في مطعم بالما، حيث استمتع الضيوف بأجواء ساحرة وأطباق شهية مستوحاة من المطبخ البحريني. وقد تميزت الأمسية بتبادل ثقافي مثمر، حيث شارك الحضور رؤاهم حول مستقبل السياحة الفاخرة في المنطقة.
ويؤمن رافلز قصر العرين البحرين بأن هذا الحدث يمثل بداية شراكة مثمرة مع الصين.
ويدعو جميع وكلاء السفر إلى الانضمام إلى
هذه الرحلة، للعمل
على خلق تجارب لا تُنسى للسياح الصينيين في مملكة البحرين.
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