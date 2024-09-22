((البحرين للتكنولوجيا)) تطلق برامج ماجستير جديدة في التسويق الرقمي واللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار سعيها الدائم لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة، أطلقت جامعة البحرين للتكنولوجيا برنامجي ماجستير جديدين هما ماجستير التسويق الرقمي، وماجستير اللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد؛ حيث تم تطوير هذين البرنامجين بعناية فائقة بعد دراسة جدوى شاملة لاتجاهات سوق العمل الحالية والمهارات المطلوبة في قطاعي التسويق واللوجستيات.
يأتي ذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتلبية احتياجات سوق العمل، إذ يهدف ماجستير التسويق الرقمي إلى تزويد الطلبة الطموحين بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم التسويق الرقمي المتطور بشكل متسارع، حيث يركز البرنامج على إتقان استراتيجيات التسويق الرقمي وتزويد الدارسين بالمعرفة والخبرة العملية في مجال التسويق الرقمي، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي والتطبيق الفعال لحلول التسويق الرقمي، ومزج التصميم الذي يركز على المستخدم والإبداع والوسائط والاتصالات التسويقية مع تقنيات التحليل والإدارة الشاملة.
وبالمثل، أُسِّسَت خطة برنامج ماجستير اللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد بمعايير عالية المستوى تهدف إلى تزويد الدارسين بفهم معمق لصناعة اللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد المعقدة من خلال دراسة الأدوات والتقنيات المتقدمة اللازمة لتصميم وتحسين سلاسل الإمداد الفعالة وعالية الأداء التي تحقق قيمة أكبر للمستخدمين النهائيين مع دعم نمو الأعمال المستدامة. ويدمج هذا البرنامج أحدث النظريات والأبحاث مع رؤى عملية، ما يتيح تطوير حلول مبتكرة لتحديات الخدمات اللوجستية في مجال العمل.
وحول ذلك أكد الدكتور حسن علي الملا رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا أن الجامعة تضع جودة التعليم وتقديم برامج أكاديمية حديثة تتماشى مع التطور السريع لسوق العمل والمهارات العملية المطلوبة ضمن أعلى أولوياتها وقال «إن دمج التقنيات الحديثة والممارسات الرقمية في برامجنا الأكاديمية لا يسهم فقط في تعزيز جودة التعليم، بل يُعدّ أيضًا استثمارًا في مستقبل طلابنا. نهدف إلى إعداد خريجين مجهزين بالمعرفة والمهارات التي تمكّنهم من الابتكار والتفوق ما يسهم في تمكينهم لتبوء مناصب قيادية في سوق العمل».
جدير بالذكر أن جميع برامج الجامعة حاصلة على تقدير «جدير بالثقة» من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب كما حصلت الجامعة على اعتماد المجلس الامريكي للاعتماد للهندسة والتكنولوجيا ( ABET ) لبرامج علوم الحاسوب والهندسة، وهو اعتماد تسعى كبرى الجامعات في العالم للحصول عليه. كما حصلت برامج إدارة الأعمال على اعتماد المجلس الأوروبي لتعليم إدارة الأعمال ( ECBE ) وهي من الجامعات المعتمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وباب التقديم للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025 مفتوح، ما يتيح للأفراد المهنيين فرصة تعزيز مسيرتهم المهنية.
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