((البحرين للتكنولوجيا)) تطلق برامج ماجستير جديدة في التسويق الرقمي واللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الجامعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬إذ‭ ‬يهدف‭ ‬ماجستير‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الطلبة‭ ‬الطموحين‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬المتطور‭ ‬بشكل‭ ‬متسارع،‭ ‬حيث‭ ‬يركز‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬إتقان‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬وتزويد‭ ‬الدارسين‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والخبرة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتطبيق‭ ‬الفعال‭ ‬لحلول‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي،‭ ‬ومزج‭ ‬التصميم‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬والإبداع‭ ‬والوسائط‭ ‬والاتصالات‭ ‬التسويقية‭ ‬مع‭ ‬تقنيات‭ ‬التحليل‭ ‬والإدارة‭ ‬الشاملة‭. ‬

وبالمثل،‭ ‬أُسِّسَت‭ ‬خطة‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬اللوجستيات‭ ‬وإدارة‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬بمعايير‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الدارسين‭ ‬بفهم‭ ‬معمق‭ ‬لصناعة‭ ‬اللوجستيات‭ ‬وإدارة‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬المعقدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬الأدوات‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتصميم‭ ‬وتحسين‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬الفعالة‭ ‬وعالية‭ ‬الأداء‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬قيمة‭ ‬أكبر‭ ‬للمستخدمين‭ ‬النهائيين‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال‭ ‬المستدامة‭. ‬ويدمج‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬أحدث‭ ‬النظريات‭ ‬والأبحاث‭ ‬مع‭ ‬رؤى‭ ‬عملية،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتحديات‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭. ‬

وحول‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬الملا‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تضع‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬حديثة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬السريع‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬والمهارات‭ ‬العملية‭ ‬المطلوبة‭ ‬ضمن‭ ‬أعلى‭ ‬أولوياتها‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬دمج‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والممارسات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬برامجنا‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لا‭ ‬يسهم‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬التعليم،‭ ‬بل‭ ‬يُعدّ‭ ‬أيضًا‭ ‬استثمارًا‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬طلابنا‭. ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬خريجين‭ ‬مجهزين‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬تمكّنهم‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والتفوق‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكينهم‭ ‬لتبوء‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬برامج‭ ‬الجامعة‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬‮«‬جدير‭ ‬بالثقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬المجلس‭ ‬الامريكي‭ ‬للاعتماد‭ ‬للهندسة‭ ‬والتكنولوجيا‭ (‬ ABET ‭) ‬لبرامج‭ ‬علوم‭ ‬الحاسوب‭ ‬والهندسة،‭ ‬وهو‭ ‬اعتماد‭ ‬تسعى‭ ‬كبرى‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للحصول‭ ‬عليه‭. ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬برامج‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬لتعليم‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ (‬ ECBE ‭) ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭. ‬

وباب‭ ‬التقديم‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الثاني‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬مفتوح،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للأفراد‭ ‬المهنيين‭ ‬فرصة‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭. ‬