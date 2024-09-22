سحب قرعة دوري كرة الصالات بمشاركة 10 فرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهدت‭ ‬القرعة‭ ‬حضور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬والشواطئ‭ ‬محمد‭ ‬العجمي،‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬أحمد‭ ‬العامر،‭ ‬ومن‭ ‬قسم‭ ‬المسابقات‭ ‬رضا‭ ‬الشملان‭ ‬وناصر‭ ‬العبري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثلي‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬لوائح‭ ‬البطولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬تسجيل‭ ‬3‭ ‬لاعبين‭ ‬فقط‭ ‬فوق‭ ‬23‭ ‬عامًا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا؛‭ ‬بهدف‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬لمنتخب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬سنة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭. ‬والفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هي‭: ‬نادي‭ ‬سماهيج،‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬المحرق،‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬جبلة‭ ‬حبشي،‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬المرخ،‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬نادي‭ ‬العكر،‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬صدد،‭ ‬نادي‭ ‬عالي‭ ‬وأكاديمية‭ ‬بلاك‭ ‬كاسل‭.‬