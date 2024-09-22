سحب قرعة دوري كرة الصالات بمشاركة 10 فرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
احتضن مقر الاتحاد البحريني لكرة القدم، مراسم قرعة دوري كرة الصالات للموسم الرياضي 2024-2025.
وشهدت القرعة حضور نائب رئيس لجنة كرة الصالات والشواطئ محمد العجمي، وعضو اللجنة أحمد العامر، ومن قسم المسابقات رضا الشملان وناصر العبري، بالإضافة إلى ممثلي الفرق المشاركة في الدوري، إذ تم استعراض لوائح البطولة، بالإضافة إلى إقرار تسجيل 3 لاعبين فقط فوق 23 عامًا، على أن يكون بقية اللاعبين تحت 23 عامًا؛ بهدف اكتشاف المواهب لمنتخب تحت 20 سنة.
ومن المقرر أن ينطلق دوري كرة الصالات يوم 15 نوفمبر 2024. والفرق المشاركة في الدوري هي: نادي سماهيج، مركز تمكين شباب المحرق، مركز تمكين شباب جبلة حبشي، مركز تمكين شباب المرخ، الجامعة الأهلية، الحرس الوطني، نادي العكر، مركز تمكين شباب صدد، نادي عالي وأكاديمية بلاك كاسل.
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