نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوقع اتفاقية رعاية مع ((تشارلز راسل سبيجليز))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تماشياً مع توجيهات الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، بأهمية عقد مختلف الشراكات التي تسهم في دعم الجهود المبذولة في تطوير رياضة سباق الخيل وإنجاح تنظيم السباقات والبطولات الدولية، وقع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل اتفاقية رعاية فضية مع شركة تشارلز راسل سبيجليز التي تعتبر إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال المحاماة، وذلك خلال موسم سباقات الخيل 2024/2025، حيث وقع الاتفاقية يوسف أسامه بوحجي، الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ومازن المرضي، الشريك في شركة تشارلز راسل سبيجليز.
وفي هذه المناسبة، أكد يوسف أسامة بوحجي أهمية إقامة الشراكات مع مختلف المؤسسات والشركات المحلية والدولية، بما يتماشى مع جهود تطوير النادي واستضافة مملكة البحرين للبطولات وسباقات الخيل العالمية. كما أشار إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات التي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون، مشيداً بالتعاون مع شركة تشارلز راسل سبيجليز حيث قدم الشكر والتقدير لمسؤولي الشركة على اهتمامهم ودعمهم المستمر لرياضة سباق الخيل في مملكة البحرين.
من جانبه أعرب مازن المرضي عن الفخر والاعتزاز بالشراكة بين شركة تشارلز راسل سبيجليز ونادي راشد للفروسية وسباق الخيل لتكون الشركة راعياً فضياً لأحد الأشواط ضمن أمسية سباقات بطولة البحرين الدولية في الموسم القادم، وذلك تأكيداً لالتزام الشركة بالمساهمة في دعم رياضة سباق الخيل في مملكة البحرين التي تشهد تطوراً كبيراً على كافة الأصعدة بما يسهم في تعزيز المكانة المرموقة لمملكة البحرين على المستوى الدولي لسباقات الخيل.
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