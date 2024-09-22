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نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوقع اتفاقية رعاية مع ((تشارلز راسل سبيجليز))

9/22/2024 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تماشياً‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بأهمية‭ ‬عقد‭ ‬مختلف‭ ‬الشراكات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬وإنجاح‭ ‬تنظيم‭ ‬السباقات‭ ‬والبطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬وقع‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬اتفاقية‭ ‬رعاية‭ ‬فضية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬تشارلز‭ ‬راسل‭ ‬سبيجليز‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الدولية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحاماة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024/2025،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬يوسف‭ ‬أسامه‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬ومازن‭ ‬المرضي،‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬تشارلز‭ ‬راسل‭ ‬سبيجليز‭. ‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬النادي‭ ‬واستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبطولات‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬تشارلز‭ ‬راسل‭ ‬سبيجليز‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لمسؤولي‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬اهتمامهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬لرياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬مازن‭ ‬المرضي‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالشراكة‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬تشارلز‭ ‬راسل‭ ‬سبيجليز‭ ‬ونادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬لتكون‭ ‬الشركة‭ ‬راعياً‭ ‬فضياً‭ ‬لأحد‭ ‬الأشواط‭ ‬ضمن‭ ‬أمسية‭ ‬سباقات‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم،‭ ‬وذلك‭ ‬تأكيداً‭ ‬لالتزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬لسباقات‭ ‬الخيل‭.‬

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