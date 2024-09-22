نوريس يسجل فوزه الثالث هذا الموسم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سنغافورة - (أ ف ب): اقترب سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس أكثر من حامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن، وذلك بتحقيقه الفوز الثالث هذا الموسم بعد إنهائه جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في المركز الأول أمام سائق ريد بول بالذات. وبعدما دخلا حلبة شوارع مارينا باي وفيرستابن في الصدارة بفارق 59 نقطة عن نوريس، قلص سائق ماكلارين الفارق إلى 52 بعد فوزه بالسباق أمام الهولندي وزميله الاسترالي في الفريق البريطاني أوسكار بياستري.
واستمر صيام بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية عن الانتصارات للسباق الثامن تواليا، وتحديدا منذ جائزة إسبانيا بعدما حقق الهولندي سبعة انتصارات في الجولات العشر الأولى. وأضاف نوريس انتصار أمس الأحد إلى اللذين حققهما هذا الموسم في جائزتي ميامي وهولندا، فصعد إلى منصة التتويج للمرة الحادية عشرة في 2024 (حل في المراكز الأول ثلاث مرات والثاني 5 مرات والثالث ثلاث مرات).
وأنهى البريطاني سباق سنغافورة من حيث بدأه في المركز الأول في نتيجة مميزة أخرى لفريق ماكلارين الذي انتزع صدارة ترتيب الصانعين من ريد بول في الجولة الماضية، ثم عزز مركزه بحلول سائقه الثاني بياستري في المركز الثالث (516 نقطة مقابل 475 نقطة).
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