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نوريس يسجل فوزه الثالث هذا الموسم

9/22/2024 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سنغافورة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اقترب‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬وذلك‭ ‬بتحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬إنهائه‭ ‬جائزة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الكبرى،‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬بالذات‭. ‬وبعدما‭ ‬دخلا‭ ‬حلبة‭ ‬شوارع‭ ‬مارينا‭ ‬باي‭ ‬وفيرستابن‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬59‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬نوريس،‭ ‬قلص‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬52‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالسباق‭ ‬أمام‭ ‬الهولندي‭ ‬وزميله‭ ‬الاسترالي‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬البريطاني‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭.‬

واستمر‭ ‬صيام‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬الانتصارات‭ ‬للسباق‭ ‬الثامن‭ ‬تواليا،‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬جائزة‭ ‬إسبانيا‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬الهولندي‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬العشر‭ ‬الأولى‭. ‬وأضاف‭ ‬نوريس‭ ‬انتصار‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬اللذين‭ ‬حققهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬جائزتي‭ ‬ميامي‭ ‬وهولندا،‭ ‬فصعد‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬للمرة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬2024‭ (‬حل‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأول‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬والثاني‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬والثالث‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭).‬

وأنهى‭ ‬البريطاني‭ ‬سباق‭ ‬سنغافورة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬بدأه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬مميزة‭ ‬أخرى‭ ‬لفريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬الذي‭ ‬انتزع‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين‭ ‬من‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬ثم‭ ‬عزز‭ ‬مركزه‭ ‬بحلول‭ ‬سائقه‭ ‬الثاني‭ ‬بياستري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ (‬516‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬475‭ ‬نقطة‭).‬

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