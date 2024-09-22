نوريس يسجل فوزه الثالث هذا الموسم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستمر‭ ‬صيام‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬الانتصارات‭ ‬للسباق‭ ‬الثامن‭ ‬تواليا،‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬جائزة‭ ‬إسبانيا‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬الهولندي‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬العشر‭ ‬الأولى‭. ‬وأضاف‭ ‬نوريس‭ ‬انتصار‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬اللذين‭ ‬حققهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬جائزتي‭ ‬ميامي‭ ‬وهولندا،‭ ‬فصعد‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬للمرة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬2024‭ (‬حل‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأول‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬والثاني‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬والثالث‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭).‬

وأنهى‭ ‬البريطاني‭ ‬سباق‭ ‬سنغافورة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬بدأه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬مميزة‭ ‬أخرى‭ ‬لفريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬الذي‭ ‬انتزع‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين‭ ‬من‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬ثم‭ ‬عزز‭ ‬مركزه‭ ‬بحلول‭ ‬سائقه‭ ‬الثاني‭ ‬بياستري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ (‬516‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬475‭ ‬نقطة‭).‬