برعاية ناصر بن حمد..خالد بن حمد يتوج أبطال بطولة العالم للغطس العالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وبحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ود‭. ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭ ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للغطس‭ ‬العالي‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬بحرين‭ ‬هاربور‭.‬

شهد‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬حضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬ود‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والمدعوين‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والضيوف‭.‬

وتوج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسابقتي‭ ‬الرجال‭ (‬27‭ ‬مترا‭) ‬ومسابقة‭ ‬السيدات‭ (‬20‭ ‬مترا‭) ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬ Constantin ‭ ‬ POPOVICI ‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ (‬408‭ ‬نقاط‭) ‬وفازت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الكندية‭ ‬ Molly ‭ ‬ Carlson ‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ (‬324.20‭ ‬نقطة‭).‬

فيما‭ ‬توج‭ ‬د‭. ‬حسين‭ ‬المسلم‭ ‬اصحاب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬المسابقتين،‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬الأمريكي‭ ‬ James ‭ ‬ LICHTENSTEL ‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬وفاز‭ ‬البريطاني‭ ‬ Aidan ‭ ‬ HESLOP ‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال،‭ ‬وفازت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكندية‭ ‬ Simone ‭ ‬ LEATHEAD ‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬وفازت‭ ‬الأمريكية‭ ‬ Kaylea ‭ ‬ ARNETT ‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬السيدات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالنجاح‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافتها‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للغطس‭ ‬العالي‭ ‬لتبرهن‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬قدرتها‭ ‬العالية‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬كبرى‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬بمختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الرياضات‭ ‬المائية‭.‬

وتوجه‭ ‬سموه‭ ‬ببالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬الكريمة‭ ‬للحدث‭ ‬امتدادا‭ ‬لجهوده‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬والشبابية‭ ‬ودعم‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬ثمن‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬للجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بقيادة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬فارس‭ ‬الكوهجي‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬وتنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬وجهود‭ ‬جميع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬تسير‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وفق‭ ‬نهج‭ ‬متميز‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬وبناء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬والقارية‭ ‬تنفيذا‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتنشيط‭ ‬السياحة،‭ ‬وإن‭ ‬استضافة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬ومن‭ ‬قبلها‭ ‬بطولة‭ ‬الغولف‭ ‬الدولية‭ ‬تبرز‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬بدأت‭ ‬تحتله‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬المحلية‭ ‬بالتكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭.‬

وجدد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬شكره‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬المسلم‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للغطس‭ ‬العالي‭ ‬وشكر‭ ‬مجموعة‭ ‬ gfh ‭ ‬وكافة‭ ‬الرعاة‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬للبطولة،‭ ‬وثمّن‭ ‬تعاون‭ ‬جميع‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬المستقبلية‭.‬