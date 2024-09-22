برعاية ناصر بن حمد..خالد بن حمد يتوج أبطال بطولة العالم للغطس العالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سموه: النجاح الباهر يعكس الدور الفعال للجنة الأولمبية في المشهد الرياضي
برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ود. حسين علي المسلم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية أسدل الستار أمس الأحد على منافسات بطولة العالم للغطس العالي والتي نظمتها اللجنة الأولمبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية في بحرين هاربور.
شهد حفل الختام حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية ود. عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين وكبار المسؤولين والضيوف.
وتوج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي الرجال (27 مترا) ومسابقة السيدات (20 مترا) إذ فاز اللاعب الروماني Constantin POPOVICI بالمركز الأول والميدالية الذهبية (408 نقاط) وفازت اللاعبة الكندية Molly Carlson بالمركز الأول والميدالية الذهبية (324.20 نقطة).
فيما توج د. حسين المسلم اصحاب المركز الثاني والثالث في كلتا المسابقتين، إذ فاز الأمريكي James LICHTENSTEL بالمركز الثاني وفاز البريطاني Aidan HESLOP في مسابقة الرجال، وفازت كل من الكندية Simone LEATHEAD بالمركز الثاني وفازت الأمريكية Kaylea ARNETT بالمركز الثالث في مسابقة السيدات.
وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بالنجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين في استضافتها لبطولة العالم للغطس العالي لتبرهن من جديد على قدرتها العالية على تنظيم كبرى البطولات الرياضية بمختلف الألعاب ومن بينها الرياضات المائية.
وتوجه سموه ببالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على رعاية سموه الكريمة للحدث امتدادا لجهوده في الاهتمام بالحركة الرياضية والشبابية ودعم مختلف البطولات التي تقام على أرض المملكة، كما ثمن الدور البارز للجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية بقيادة الأمين العام فارس الكوهجي في استقطاب وتنظيم البطولة وجهود جميع اللجان العاملة.
وأضاف سموه: «تسير اللجنة الأولمبية البحرينية وفق نهج متميز يقوم على استقطاب مختلف البطولات الرياضية العالمية وبناء المزيد من الشراكات مع الاتحادات الرياضية الدولية والقارية تنفيذا للاستراتيجية القائمة على استقطاب مختلف الأحداث الرياضية التي تعزز من مكانة البحرين وتسهم في تنمية الاقتصاد وتنشيط السياحة، وإن استضافة هذه البطولة العالمية ومن قبلها بطولة الغولف الدولية تبرز الدور الكبير الذي بدأت تحتله اللجنة الأولمبية على خارطة الرياضة المحلية بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الأخرى.
وجدد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة شكره للاتحاد الدولي للألعاب المائية برئاسة الدكتور حسين المسلم على ثقتهم بمملكة البحرين لتنظيم بطولة العالم للغطس العالي وشكر مجموعة gfh وكافة الرعاة على دعمهم للبطولة، وثمّن تعاون جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على التعاون المثمر مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية في العديد من المبادرات والمشاريع المستقبلية.
MENAFN22092024000055011008ID1108701796
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.