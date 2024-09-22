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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بالتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

9/22/2024 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خرج‭ ‬آلاف‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬مجدداً‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬المركز‭ ‬التجاري‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬أمس،‭ ‬للضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحرير‭ ‬عشرات‭ ‬الرهائن‭.‬

وتشهد‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬مسيرات‭ ‬أسبوعية‭ ‬منذ‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬للحرب‭ ‬التي‭ ‬أشعل‭ ‬فتيلها‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭.‬

وازدادت‭ ‬هذه‭ ‬التحرّكات‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬استعادة‭ ‬جثث‭ ‬ستة‭ ‬أسرى‭ ‬من‭ ‬نفق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وحمّل‭ ‬نتنياهو‭ ‬المسؤولية‭ ‬لقادة‭ ‬حماس‭ ‬لرفضهم‭ ‬شروط‭ ‬هدنة‭ ‬محتملة‭ ‬واتفاقا‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن،‭ ‬بينما‭ ‬يدعوه‭ ‬معارضون‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬تضمن‭ ‬عودة‭ ‬97‭ ‬شخصاً‭ ‬مازالوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بينهم‭ ‬33‭ ‬يقول‭ ‬الجيش‭ ‬إنهم‭ ‬قتلوا‭.‬

وقال‭ ‬الممثل‭ ‬ليور‭ ‬أشكينازي،‭ ‬مخاطباً‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬أمس،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬خلاص‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬سمحت‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬للقتلة‭ ‬والمغتصبين‭ ‬لاعتبارات‭ ‬تتّصل‭ ‬بالائتلاف‮»‬‭ ‬الحكومي‭. ‬وندّد‭ ‬أشكينازي‭ ‬بـ«تخلي‭ ‬القادة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬شعبهم‭. ‬

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