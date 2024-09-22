آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بالتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
خرج آلاف الإسرائيليين مجدداً إلى شوارع تل أبيب، المركز التجاري لإسرائيل، أمس، للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة من شأنه تحرير عشرات الرهائن.
وتشهد تل أبيب مسيرات أسبوعية منذ الأيام الأولى للحرب التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وازدادت هذه التحرّكات مناهضة للحكومة الإسرائيلية، منذ أن أعلن الجيش في وقت سابق من الشهر الحالي استعادة جثث ستة أسرى من نفق في جنوب قطاع غزة.
وحمّل نتنياهو المسؤولية لقادة حماس لرفضهم شروط هدنة محتملة واتفاقا للإفراج عن رهائن، بينما يدعوه معارضون إلى تقديم تنازلات تضمن عودة 97 شخصاً مازالوا محتجزين في غزة، بينهم 33 يقول الجيش إنهم قتلوا.
وقال الممثل ليور أشكينازي، مخاطباً المتظاهرين في تل أبيب أمس، إنه «لن يكون هناك خلاص» إذا سمحت الحكومة «بالتخلي عن الرهائن الإسرائيليين للقتلة والمغتصبين لاعتبارات تتّصل بالائتلاف» الحكومي. وندّد أشكينازي بـ«تخلي القادة» عن شعبهم.
MENAFN22092024000055011008ID1108701795
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.